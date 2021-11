Der Kanton St.Gallen beginnt am 15. November mit den Booster-Impfungen. In den Betagten- und Pflegeheimen wird die Impfung von mobilen Teams durchgeführt. Alle anderen Personen über 65 Jahre können sich ab dem 8. November online oder in ihrer Hausarztpraxis für eine Auffrisch-Impfung anmelden.