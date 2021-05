Drei-Phasen-Modell Ostschweizer Regierungen stimmen den Lockerungen des Bundes teilweise zu – und fordern raschere Öffnungsschritte Der Bund hat das Drei-Phasen-Modell den Kantonen vorgelegt. Die Ostschweizer Kantone fordern mit dem Erfolg der Impfkampagne raschere Lockerungsschritte. Zudem sollten sich die Richtwerte für den Übergang in die nächste Phase mehr auf die Hospitalisationen und die Belegung der Intensivbetten ausrichten.

Gäste geniessen die Sonne am Romanshorner Hafen bei der Terrassenöffnung Mitte April. Jetzt fordern die Ostschweizer Kantone bald nächste Öffnungsschritte. Bild: Andrea Stalder

(pd/mas) Die Ostschweizer Kantone haben sich über das Drei-Phasen-Modell des Bundes für den Ausstieg aus der Coronapandemie ausgetauscht. Die Regierungen sind sich einig: Die Öffnungsschritte müssen rascher erfolgen, zudem werden die Richtwerte für den Wechsel in die nächste Phase kritisch angesehen. Man unterstütze das Drei-Phasen-Modell mit Vorbehalten, schreiben die Kantone St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden in ihren Mitteilungen.

Die St.Galler Regierung schreibt: «Das Vorgehen in drei Schritten ist für die Regierung nachvollziehbar und richtig.» Es sei bei der Umsetzung aber auf die Nachvollziehbarkeit und Umsetzbarkeit der Massnahmen zu achten.

Weitere Öffnungsschritte sollen rascher erfolgen

Die Regierungen sind der Meinung, dass die geplanten Schritte schneller erfolgen sollten und die Einleitung der Normalisierungsphase fliessend der intensiven Impfphase folgen sollte. Die St.Galler Regierung schreibt:

«Für Ende Mai ist für den Fall einer stabilen epidemiologischen Lage ein weiterer Öffnungsschritt vorzusehen.»

Die Regierung steht dem Vorschlag für kantonale Unterschiede zurückhaltend gegenüber. Massnahmen seien dann nicht mehr nachvollziehbar und würden weniger akzeptiert werden. Die vorgeschlagene Öffnung im Hochschulbereich und die Umwandlung der Home-Office-Pflicht zu einer Empfehlung für Mitte Mai begrüsst die St.Galler Regierung. Die beiden Schritte sollen aber nicht von der Durchführung repetitiver Tests abhängig sein, sondern vielmehr vom Bestand eines wirksamen Schutzkonzepts, schreibt die St.Galler Regierung. Der Kanton Thurgau setzt sich dafür ein, dass im nächsten Öffnungsschritt der Präsenzunterricht auf der Tertiärstufe wieder umfassend möglich ist. Die Teststrategie des Kantons Thurgau sieht vor, dass Bildungseinrichtungen auf Antrag repetitive Testungen mit Unterstützung des Kantons durchführen können.

Trotz fortschreitender Öffnung bleiben die Basismassnahmen wie Hygiene und Abstand halten noch länger gültig. Damit diese Regeln weiter eingehalten werden , muss der Bund Anstrengungen deutlich verstärken, findet die Ausserrhoder Regierung. Es bestehe das Risiko, dass die Gefahr des Virus unterschätzt werde und die Bevölkerung wenig gewillt sei, sich impfen zu lassen oder sich durch Hygienemassnahmen zu schützen. Die Thurgauer Regierung schreibt:

«Deshalb ist es gerade jetzt besonders wichtig, dass sich der Bund stark auf die Impfkampagne fokussiert.»

Anderer Fokus der Richtwerte

Kritisch sieht die Regierung die Auswahl der massgeblichen Richtwerte für den Wechsel von der einen in eine andere Phase des Drei-Phasen-Modells. Die Richtwerte müssen sich an drohenden Engpässen in der medizinischen Versorgung orientieren, schreiben die Ostschweizer Regierungen. Im Vordergrund stehen dabei die Hospitalisationen und die Belegung der Intensivbetten durch Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Alle Parameter müssten zudem den gleichen Zeitraum abdecken, also die letzten 7 Tage. Die Regierung Appenzell Ausserrhoden ergänzt: Die 14-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bei Personen im Alter von über 50 Jahren ist auch von Bedeutung.

Der R-Wert ist hingegen kein sinnvoller Indikator, schreiben die Ostschweizer Regierungen. Er hinke der Realität hinterher und erweise sich insbesondere bei kleineren Populationen als unzuverlässig. Das Kriterium für den Wechsel in die Phase 3 hält die St.Galler Regierung nicht für sachgerecht. Diese Phase soll erfolgen, wenn es 30 Prozent nicht besetzte Impftermine gibt. Die Regierung schlägt vor, dass der Wechsel in Phase 3 erfolgen soll, wenn die Wartezeit zwischen Anmeldung und Durchführung der Impfung höchstens eine Woche beträgt.

Bund soll sich für rascheres Impfen bemühen

Bedeutend für die Regierungen ist der Erfolg der Impfkampagne. Mit mehr Impfstoff wären auch im Kanton St.Gallen deutlich mehr Impfungen möglich. Deshalb sei es besonders wichtig, dass sich der Bund stark für das Impfen engagiert. Vordringlich ist zudem die rasche Einführung eines fälschungssicheren und international anerkannten Zertifikats für Geimpfte, Genesene und Getestete.

Zuverlässigere Selbsttest sollen zur Verfügung stehen

Vorbehalte äussern die Regierungen auch gegenüber der Teststrategie. Das repetitive Testen kann aufgrund der kostspieligen Logistik und wegen der schwindenden Motivation der Teilnehmenden höchstens bis Ende Juli fortgeführt werden, schreibt die St.Galler Regierung. Danach sollte das Testen in der Normalisierungsphase in zwei Bereichen fortgeführt werden: Ausbruchstesten sowie das Testen für den Zutritt zu Veranstaltungen. Beim sogenannten Pre-Event-Testen ist auf eine möglichst zuverlässige und überprüfbare Form von Selbsttests abzustellen.

Die Ausserrhoder und Thurgauer Regierung plädieren dafür, dass möglichst rasch einfache und zuverlässige Schnelltest zur Verfügung stehen. Erst dann würden die seriellen Testungen ihren wichtigen Beitrag in der Pandemiebewältigung erbringen.