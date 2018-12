Dobler ist interessiert an Sitz von Keller-Sutter Der Joner Unternehmer und St.Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler liebäugelt mit einer Ständeratskandidatur. Gut möglich, dass ihm die eigenen Partei einen Strich durch die Rechnung macht. Andri Rostetter

Entscheid bis Ende Jahr: FDP-Ständerat Marcel Dobler. (Bild: KEY/Lukas Lehmann)

Das Geschacher ging schon wenige Minuten nach der Wahl los. Kurz nachdem die frisch gewählte Bundesrätin Karin Keller-Sutter ihren Amtseid abgelegt hatte, verschickte die St.Galler CVP ein Communiqué. «Die CVP Kanton St.Gallen ist entschlossen, den vor sieben Jahren verlorenen Sitz im Ständerat zurückzugewinnen», schreibt die Partei.

Mit welchem Kandidaten die CVP antreten will, soll zwar erst am 15. Dezember bekannt gegeben werden. Im Kanton rechnet aber kaum jemand damit, dass dies nicht Regierungsrat Beni Würth sein wird. Würth will sich offenbar bis Ende Woche entscheiden.

Ein Unternehmer neben Rechsteiner

Am schnellsten reagiert hat nun Marcel Dobler. Der St.Galler FDP-Nationalrat ist «auf jeden Fall interessiert» an einer Ständeratskandidatur, wie er auf Anfrage sagt. Ein Unternehmer an der Seite von SP-Ständerat Paul Rechsteiner wäre ein Gewinn für den Kanton, so Dobler.

Der Joner mit Jahrgang 1980 will sich bis spätestens Ende Jahr überlegen, ob er in den Ring steigen will. Dobler hat unter anderem den Online-Händler Digitec mitgegründet und war während 13 Jahren dessen CEO. Heute ist er Eigentümer und Verwaltungsrat von Franz Carl Weber.

Das Geschlechter-Argument

Ob auch die Partei Interesse an einer Kandidatur von Dobler hat, ist unklar. Insbesondere wenn Würth antritt, dürfte es für die FDP schwer werden, den Ständeratssitz zu halten. Würth gilt parteiübergreifend als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Keller-Sutter.

Gut möglich, dass sich der Freisinn deshalb versuchen wird, mit dem Geschlechter-Argument zu punkten und eine Frau ins Rennen schickt. Auch hier sind bereits erste Namen gefallen, darunter Kantonsratspräsidentin Imelda Stadler und Kantonsrätin Susanne Vincenz-Stauffacher.