Disput vor der Novembersession «Da wird ein unbegründetes Macht-Powerplay aufgezogen» — Das werfen die Grünliberalen dem Präsidium des St.Galler Kantonsparlaments vor — Es will nichts von einem Beobachterstatus für die GLP wissen Die St.Galler Grünliberalen gehören zu den Siegern der kantonalen Wahlen. Trotz des Erfolges bleibt die Partei im Parlament aussen vor. Es fehlt ihnen ein Sitz für eine eigene Fraktion. Nun streben die Grünliberalen wenigstens einen Beobachterstatus in den Kommission an – und laufen damit beim Präsidium des Parlaments auf.

Die St.Galler Grünliberalen haben in den letzten Wahlen wacker zugelegt. Die Partei holte im Frühling sechs Sitze im Kantonsparlament, vier mehr als 2016. Doch in der konkreten Parlamentsarbeit hat ihnen der Erfolg nur mässig weitergeholfen. Der Grund: Ihre Sitzgewinne reichen nicht, um eine eigene Fraktion zu bilden. Sieben Sitze sind dafür im St.Galler Kantonsparlament nötig. Und: Sämtliche Versuche, bei einer andern Fraktion anzudocken, sind gescheitert.

So kommt es, dass die Grünliberalen ohne Fraktionsanschluss politisieren. Und das hat Auswirkungen: Sie haben damit kein Recht auf Mitarbeit und Mitsprache in den Fraktionen. Das wollen sie nicht länger hinnehmen. «Wir wollen konstruktiv im Rat mitwirken und haben daher den Antrag auf Beobachterstatus in den Kommissionen gestellt», sagt Andrin Monstein.