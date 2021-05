Diskriminierung «Die Dunkelziffer ist zweifellos hoch»: Die St.Galler Regierung will Hassdelikte gegen Minderheiten statistisch erfassen Eine Motion der Jungen Mitte fordert, dass Verbrechen, die sich gegen Schwule, Lesben, religiöse Gruppen oder andere gesellschaftliche Minderheiten richten, in der St.Galler Kriminalstatistik ausgewiesen werden. Die Regierung unterstützt das Anliegen.

Schwulen-, Lesben- und Transorganisationen berichten von schweizweit einem Hassdelikt pro Woche. Marc Dufresne / iStockphoto

Zerrissene Regenbogenfahnen in der Buchser Fussgängerzone. Unbekannte haben rund 80 Plakate des Vereins «Sozialwerk.LGBT+», der sich für queeres Leben in Graubünden und der Ostschweiz einsetzt, heruntergerissen und zerstört. Die Kantonspolizei schreibt von einem Sachschaden von mehreren Hundert Franken und sucht Zeugen.

Eine derartige Tat, so geschehen in der Nacht von Sonntag auf Montag, wird in der kantonalen Kriminalstatistik wohl unter dem Stichwort Sachbeschädigung, in Zusammenhang mit Vandalismus, vermerkt. Das könnte sich ändern. Die St.Galler Regierung möchte nämlich sogenannte Hate Crimes – Verbrechen, die auf Minderheiten wie beispielsweise Homosexuelle, Behinderte, Obdachlose oder religiöse Gruppierungen zielen – statistisch erfassen und ausweisen. Sie heisst eine im Februar eingereichte Motion gut, erstunterzeichnet von Franziska Steiner-Kaufmann (Junge Mitte). Die Regierung schreibt dazu:

«Die Sichtbarmachung von Hassdelikten entspricht einem legitimen Bedürfnis und einem allgemeinen gesellschaftlichen Trend.»

Kantonsrätin Franziska Steiner-Kaufmann. Benjamin Manser

Man wolle Minderheiten schützen und Diskriminierung beseitigen. «Die statistische Erfassung von Hassdelikten in der polizeilichen Kriminalstatistik erscheint zu diesem Zweck sinnvoll.»

Sich nicht auf Homophobie beschränken

Die Dunkelziffer sei bei Hassdelikten zweifellos gross, schreibt die Regierung weiter. Deshalb sei es für die Behörden und die Gesellschaft wichtig, solche Verbrechen sichtbar zu machen. Würden Fachleute über statistische Daten verfügen, erleichtere das die Prävention gegen derartige Delikte. «Dabei sollte die statistische Erfassung alle Hassdelikte umfassen, die sich gegen gesellschaftliche Minderheiten richten, und sich nicht auf homophobe Motive beschränken.» Von einer regelmässigen Publikation von Hassdelikten verspricht sich der Kanton auch eine stärkere Sensibilisierung der Bevölkerung.

Allerdings, heisst es in der Motionsantwort weiter, könne die gesetzliche Definition des Begriffs Hasskriminalität gewisse Schwierigkeiten bereiten. «Es wird legistisch nicht ganz einfach sein, ein gemeinsames Begriffsverständnis zu entwickeln und als Grundlage der statistischen Erfassung zu normieren.»

Hassdelikte trotz Pandemie nicht zurückgegangen

St.Gallen ist mit seiner Absicht nicht allein. Bereits mehrere Kantonsparlamente haben sich für eine Erfassung von Hassdelikten ausgesprochen, nachdem der Ständerat vor einem Jahr eine schweizweite Lösung verworfen hat. Der Kanton Freiburg und die Stadt Zürich haben bereits begonnen, Hate Crimes statistisch zu erfassen.

In Zürich befragt etwa die Stadtpolizei bei Anzeigen nach möglichen Hassmotiven. Wie die NZZ schreibt, sind zwischen Januar und Ende April gut zwei Dutzend Fälle von Hassdelikten registriert worden. Rund die Hälfte davon betraf Homosexuelle, die anderen religiöse und weitere Minderheiten. Dazu gehören auch sexuelle Übergriffe auf Frauen, Angriffe auf Juden und Muslime sowie Diffamierung von Politikern im Internet. Am Dienstag haben ausserdem die Dachorganisation schwuler und bisexueller Männer der Schweiz Pink Cross, die Lesbenorganisation LOS und das Transgender Network Switzerland ihren jährlichen Hate-Crime-Bericht publiziert. Demnach haben Hassdelikte gegen die LGBT-Community trotz der Pandemie 2020 nicht abgenommen. Die Organisationen melden rund 60 Fälle, grossmehrheitlich handelt es sich dabei um Beleidigungen.