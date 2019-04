«Diese Angst ist unbegründet»: Oberster Migrationsbeamter der Schweiz über Flüchtlinge des Ausreisezentrums Kreuzlingen, die in Deutschland abtauchen Das Ausreisezentrum in Kreuzlingen hat in Deutschland Ängste ausgelöst, insbesondere im grenznahen Baden-Württemberg. Mario Gattiker, Chef des Staatssekretariats für Migration, beschwichtigt. Er spricht aber auch von einem «unbefriedigenden Zustand». Michel Burtscher

Mario Gattiker, Chef des Staatssekretariats für Migration im Historischen- und Völkerkundemuseum St.Gallen. (Bild: Michel Canonica)

Das grenznahe Ausreisezentrum in Kreuzlingen hat kürzlich in Deutschland zu reden gegeben. Dort hat man Angst, dass die Flüchtlinge bei Ihnen abtauchen könnten. Was sagen sie dazu?

Mario Gattiker: Diese Angst ist unbegründet. Wenn Asylsuchende aus unseren Zentren abtauchen und nach Deutschland gehen, kann Deutschland diese als Dublin-Fälle wieder in die Schweiz überstellen. Das ist ein eingespieltes System, wir haben eine exzellente Zusammenarbeit mit den deutschen Asylbehörden. Es ist ja nichts Neues, dass ein Teil der Asylsuchenden abtaucht…

...ein unbefriedigender Zustand.

Durch das Dublin-Abkommen sind wir in Europa diesbezüglich gut aufgestellt. Die Asylsuchenden werden registriert in dem Land, in dem sie zuerst ein Asylgesuch stellen. Falls sie dann in einem anderen Staat aufgegriffen werden, können sie rücküberstellt werden. Wir haben also Abläufe, die dem an sich unbefriedigenden Zustand ­– da gebe ich Ihnen recht – Rechnung tragen.

Trotzdem: War es politisch nicht ein wenig unsensibel, das Ausreisezentrum so nah an der Grenze zu Deutschland zu bauen?

Dieses Asylzentrum gibt es seit Jahrzehnten. Dort hat es nicht nur abgewiesene Asylsuchende, die auf ihre Ausreise warten. Es halten sich auch viele Asylsuchende dort auf, die auf ihren Dublin-Entscheid warten. Wie gesagt: Wir haben die Situation zusammen mit den deutschen Behörden gut im Griff, die Grenzbehörden arbeiten eng zusammen und tauschen sich ständig aus. Es gibt keine Hinweise, dass die Zahl illegaler Grenzübertritte zunimmt.

Zahl der unerlaubten Einreisen nicht gestiegen Die deutsche «Bild»-Zeitung titelte mit der «Schweizer-Käse-Grenze»: Dass das neue Ausreisezentrum in Kreuzlingen steht, hat ennet der Grenze für Aufregung gesorgt. Der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle sagte, er stelle sich die Frage, «warum nicht Ausreisezentren in der Nähe der Flughäfen eingerichtet werden, sondern hier in Kreuzlingen, 300 Meter von der Grenze zu Deutschland entfernt». Da sich die dort untergebrachten Menschen tagsüber und an den Wochenenden frei bewegen könnten, sei davon auszugehen, «dass sich der Grossteil der Bewohner des Kreuzlinger Ausreisezentrums der Abschiebung aus der Schweiz entziehen wird, indem sie die fussläufig zu erreichende Grenze nach Deutschland nutzen», so Hämmerle weiter. Bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz heisst es indes auf Anfrage: «Derzeit gibt es keine signifikante Steigerung von Feststellungen unerlaubter Einreisen im Zusammenhang mit dem Bundesasylzentrum.» Die Bundespolizei werde die Feststellungszahlen weiterhin «im Auge behalten» und ihre Massnahmen tagesaktuell der weiteren Entwicklung anpassen. Deutschland habe an der Grenze zur Schweiz «keine vorübergehenden Grenzkontrollen» wieder eingeführt. Daher seien «systematische Kontrollen an der deutsch-schweizerischen Grenze nicht zulässig». Die Bundespolizei führe insbesondere «nichtsystematische, lageangepasste, stichprobenartige Kontrollen» im Rahmen der Binnengrenzfahndung durch und arbeite dabei eng mit den benachbarten Sicherheitsbehörden sowie den ausländischen Partnern zusammen. Das Gebäude in Kreuzlingen bietet Platz für bis zu 310 Personen, deren Ausreise aus der Schweiz kurz bevorsteht. Entweder, weil ihre Anträge auf Asyl abgelehnt wurden, oder weil sie unter das Dublin-Verfahren fallen. Seit März setzt die Schweiz auf beschleunigte Asylverfahren. Hierzu wurden unter anderem Ausreisezentren wie in Kreuzlingen eingerichtet, in denen abgewiesene Asylsuchende maximal 140 Tage unterkommen. (kbr)