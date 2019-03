Die Wohnsitzpflicht für politische Amtsträger ist gesetzlich klar geregelt: Ausnahmen gibt es wenige, Anzeigen noch seltener Regierungsmitglieder und Kantonspolitiker müssen in der Ostschweiz in den Kantonen wohnen, in denen sie tätig sind. Auch für Gemeindepräsidenten gilt die Wohnsitzpflicht. Es gibt aber befristete Ausnahmen. Christoph Zweili

Gallus Pfister brauchte 2015 zwei Anläufe, bevor er in Heiden rechtmässig gewählt wurde. Am Sonntag wurde er bestätigt. (Bild: PD)

Wer in den Ostschweizer Kantonen gewisse Ämter ausüben will, der muss zwingend im Kanton wohnen. Diese Wohnsitzpflicht für politische Amtsträger ist nicht überall gleich geregelt: Sie war streng in beiden Appenzell, liberal in den Kantonen St. Gallen und Thurgau. Der Fall Heiden von 2015 ist noch in Erinnerung. Der am Sonntag wiedergewählte Gallus Pfister aus Wil hatte das Rennen fürs Gemeindepräsidium zwar vor vier Jahren für sich entschieden, musste aber zweimal antraben: Weil er zum Zeitpunkt des Urnengangs nicht in Heiden wohnte, hatte die Ausserrhoder Regierung die erste Wahl nach einer Beschwerde für ungültig erklärt. Beim Kanton war man nicht glücklich mit der strengen Regelung. «Kandidaten für Gemeindeämter sind immer schwieriger zu finden. Deshalb ist es falsch, wenn wir externen Kandidaten Knüppel zwischen die Beine werfen», sagte der Departementssekretär für Inneres und Kultur, Thomas Wüst, damals.

Mit der Teilrevision des Gemeindegesetzes im März 2018 hat die Ausserrhoder Regierung nun eine «Lex Heiden» geschaffen. Nach neuem Recht muss ein Gemeindepräsident oder eine -präsidentin zum Zeitpunkt der Wahl nicht mehr zwingend in der Gemeinde wohnen, sondern den Wohnsitz spätestens auf den Zeitpunkt des Amtsantritts hin in die Gemeinde verlegen. Neu muss der Gemeindepräsident oder -die präsidentin auch nicht mehr aus der Mitte des Gemeinderates gewählt werden.



16 Ausnahmen im Kanton St. Gallen seit 2015



Der Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbandes, Reto Lindegger, mahnt zur Vorsicht bei einer zu strengen Wohnsitzpflicht. Der Mangel an geeigneten Gemeinderäten beschäftige die Schweizer Kommunen stark. Jede zweite Gemeinde sei davon betroffen. «Wenn man die Hürden für auswärtige Kandidierende zu hoch ansetzt, hilft das den Gemeinden nicht, politisches Personal zu finden», sagt er. Liberale Regelungen wie etwa diejenige von St. Gallen machen deshalb in den Augen von Lindegger mehr Sinn. Hier werden in begründeten Fällen befristete Ausnahmen gewährt. Zum Beispiel, wenn der gewählte Kandidat noch keine passende Wohnung finden konnte. Seit 2015 wurden 16 dieser Ausnahmen bewilligt – zweimal war ein Gemeindepräsidium betroffen, einmal das Amt eines Ortsgemeindepräsidenten sowie zwei Gemeinderäte. «Eine flächendeckende Prüfung der Wohnsitze von Behördenmitgliedern gibt es aber nicht», sagt Thomas Schweizer vom Amt für Gemeinden. «Auf Anzeige hin wird eine Prüfung im Einzelfall durch das Departement des Innern vorgenommen.»



Beispiele in Uzwil, Lütisburg und Eggersriet



Lucas Keel. (Bild: Ralph Ribi)

Derartige Anzeigen sind sehr selten, auch wenn das Thema immer wieder in der Öffentlichkeit auftaucht. Aktuell wird der vollamtliche Gemeindepräsident von Uzwil, Lucas Keel, angeprangert. Der 49-Jährige verweist darauf, dass Ehegatten einen eigenen Wohnsitz haben können. Davon mache er Gebrauch: «Das mag nicht dem schönen Familienbild entsprechen. Als früheres Gemeindeoberhaupt von Niederhelfenschwil brachte ich auch meine Familie in der Gemeinde ein. Das wollte ich nicht mehr. Die persönlichen Opfer sind zu gross.» Deshalb habe er «die ungewöhnliche, aber zulässige Lösung» mit dem eigenen Wohnsitz gewählt.



In Uzwil, wo Keel seit 2012 gemeldet ist und seine Steuern zahlt, zog Keel «eine scharfe Trennlinie», wie er sagt. «Ich habe bei den Wahlen 2011 erklärt, dass die Uzwiler nur mich als Gemeindepräsidenten wählen, nicht aber meine Familie.» Wer Keel nach seinem Lebensmittelpunkt fragt, der erhält eine eindeutige Antwort: «Dieser ist in Uzwil. Ich verbringe nirgends mehr Zeit. Für keinen anderen Ort engagiere ich mich mehr. Nirgendwo sonst bin ich.»



Imelda Stadler. (Bild: Urs Bucher)

Auch die Lütisburger Gemeindepräsidentin Imelda Stadler sieht sich aktuell dem Vorwurf ausgesetzt, die Wohnsitzpflicht verletzt zu haben. «Es ist aber alles gesetzeskonform», sagt sie auf Anfrage. Sie habe nach der Wahl 2010 ein Jahr Zeit gehabt, in der Gemeinde Wohnsitz zu nehmen. Seit April 2011 sei sie in Lütisburg angemeldet und habe hier ihren Wohnsitz. «Ich bezahle hier Steuern, bin auf dem Einwohneramt angemeldet und im Stimmregister aufgeführt», sagt die 59-Jährige.



Roger Hochreutener. (Bild: Urs Bucher)

Auch Roger Hochreutener, Gemeindepräsident von Eggersriet, fühlt sich zu Unrecht dem Vorwurf ausgesetzt, nicht in Eggersriet zu wohnen. Er und sein Sohn hätten den Steuer- und den zivilrechtlichen Wohnsitz in Eggersriet. Und er sei tagtäglich präsent in der Gemeinde, «obwohl ich nur ein 40-Prozent-Pensum als Präsident innehabe», sagt Hochreutener.



Für Mitglieder der Regierung und des Kantonsrats gilt gemäss Kantonsverfassung eine Wohnsitzpflicht im Kanton St. Gallen. Das Gemeindegesetz schreibt vor, dass eine gewählte Person in einer Gemeinde ihr Amt nur ausüben kann, wenn sie auch in der Gemeinde wohnt. Auch für Richter und Ersatzrichter ist das «Wohnen im örtlichen Zuständigkeitsbereich» vorgeschrieben. Ausnahmen für eine begrenzte Zeit werden bewilligt, «wenn wichtige Gründe vorliegen und die Erfüllung der Amtsgeschäfte gewährleistet ist».

Das gilt sinngemäss auch für Regierungsmitglieder. Prominentestes Beispiel ist der St. Galler Kulturminister Martin Klöti. Er lebte zum Zeitpunkt seiner Wahl 2012 noch in Arbon und behielt die ersten drei Monate im Amt noch im Thurgau Wohnsitz, dies mit einer Sonderbewilligung der Regierung. Dann verlegte er den Wohnsitz in die Gallus-Stadt: «Seine Papiere sind hier und er ist hier stimmberechtigt», heisst es bei der Staatskanzlei.



Reine St. Galler Spezialität



Auch im Thurgau greift die Wohnsitzpflicht erst bei Amtsantritt, in begründeten Fällen können sich Gemeinderäte auch etwas mehr Zeit lassen. Strenger geht der Thurgau mit den Grossräten um. Diese müssen bereits bei Einreichung des Wahlvorschlags den Wohnsitz im Wahlkreis haben, wo sie antreten.



Beim grossen Nachbarn greift eine St. Galler Spezialität, die kein anderer Ostschweizer Kanton kennt: Die Kantonsräte sind frei, in welchem Wahlkreis sie kandidieren – egal, ob sie dort wohnen oder nicht. Der Wiler Gallus Pfister, wäre er denn im Kanton St. Gallen geblieben, hätte also im Wahlkreis Rorschach für den Kantonsrat kandidieren und selbst nach Amtsantritt in Wil bleiben können.