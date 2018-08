Streit um Ostschweizer Spitäler: Das müssen Sie vor dem «Tagblatt»-Podium von heute Abend wissen

In drei von vier Ostschweizer Kantonen wird über die Spitallandschaft gestritten. Während in St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden über Schliessungen diskutiert wird, ist in Appenzell Innerrhoden kürzlich ein Kredit über 41 Millionen für ein neues Spital gesprochen worden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Spitalpolitik in der Ostschweiz im Überblick.