Die Wahlen und der Corona-Wahn: Händedruck verboten, Ellböglen erlaubt Die Wahlfeier im Pfalzkeller fand trotz Corona-Warnung statt - allerdings mit vielen Einschränkungen.

Nach 300 Personen ist Schluss: Weil der Zugang wegen des Corona-Virus beschränkt ist, müssen viele draussen bleiben. Urs Bucher

Man stelle sich vor, es sind Wahlen und keiner geht hin. Dieses Gedankenspiel war auch für die Staatskanzlei ungehörig. Der Urnengang selbst war zwar nie strittig, wohl aber, ob man das höchste Gut der direkten Demokratie in Zeiten von Corona noch öffentlich zelebrieren darf. Erst am Mittwoch fiel der Entscheid: Man darf! Die allvierjährliche Wahlfeier im Pfalzkeller soll nicht zum Geisterspiel verkommen.

Es war allerdings ein Ja mit vielen Aber und noch mehr Auflagen. Die erste begrüsst den Stimmbürger an der Urne im St. Galler Rathaus in Form eines Hinweisschildes. Gross und rot wird darauf hingewiesen, den Händedruck zu verweigern: «Für Ihre und unsere Gesundheit verzichten wir auf Händeschütteln und schenken Ihnen ein Lächeln», heisst es. Immerhin, Lächeln bleibt erlaubt.

Wer hustet, muss draussen bleiben

Die nächsten Auflagen erwarten die Besucherinnen und Besucher an der Wahlfeier im Pfalzkeller. Um dem Virus nicht Tür und Tor zu öffnen, muss jeder Eintretende zwei Fragen beantworten. Wer in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet war oder einen Husten hatte, dem wird der Eintritt verweigert. Regierungsrat Fredy Fässler passiert die Schranke, ein Hustenbonbon lutschend, nur unter der Beteuerung, es handle sich um einen einfachen Pfnüsel. Kollege Benedikt Würth bleibt mit seinem Husten in selbst auferlegter Heimisolation. Die rigorose Kontrolle, von Heidi Hanselmann angeordnet, macht nicht einmal vor der Gesundheitschefin persönlich Halt. Auch sie muss den Sicherheitsmännern Red und Antwort stehen.

Im Eingang zum Pfalzkeller wartet eine Desinfektionsstation. Urs Bucher

Wer es an Wächtern vorbei schafft, hinunter in den Calatrava-Schlund, wird von einer Desinfektionsstation begrüsst. «Kein Händeschütteln, keine Umarmungen», lautet die dazugehörige Anweisung. Wer niessen muss, soll dies in den Ellbogen tun. Überhaupt der Ellbogen: Er hat sich kurzerhand zum neuen Vorzeigekörperteil gemausert. Ellböglen ist für einmal erlaubt, ja erwünscht. Sogar gar Heidi Hanselmann streckt zur Begrüssung den Ellbogen hin. Auch sich mit Füssen zu treten, oder anzutippen, erhält plötzlich eine nette Note. Andere versuchen es mit einer anmutigen Verbeugung oder einem übermütigen Bodycheck – obwohl dies wohl wiederum gegen das Umarmungsverbot verstösst, beziehungsweise das allgemeine Nahkörperkontaktverbot.

Wohin mit den Händen, wohin mit der Freude?

Wohin aber mit den Händen, fragt sich wohl manch ein Politiker, gehört das Händeschütteln doch zu derlei Anlässen wie die Unterschrift auf den Stimmausweis. Sie dem Gegenüber trotzdem hinzustrecken, das wagen nur ein paar wenige verwegene Zeitgenossen. Die anderen umklammern ein Getränk oder belassen sie in der Hosentasche. Wo auch sonst? Ins Gesicht gehört sie genauso wenig (Achtung Ansteckungsgefahr!) wie auf undesinfizierte Flächen als potenzielle Virenherde. Eine Hand wäscht die andere, heisst es für einmal buchstäblich auf den Toiletten, wo eine neunschrittige Wegleitung – sie hätte es auch mit der Wahlanleitung aufnehmen können – die richtige Reinlichkeit erläutert.

Nur eine Vorsichtsmassnahme scheint schwierig umzusetzen: Gut gelüftet ist der Pfalzkeller nicht. Wer seinen Kopf dennoch kurz durchlüften will, riskiert, gar nicht mehr eingelassen zu werden. Denn die Angst vor Corona vermag die Leute nicht fernzuhalten. Im Gegenteil: Plötzlich weisen die Securitas nicht nur Hustende ab, sondern schlicht alle. Die Limite von 300 Personen ist erreicht. Wieder gibt es keine Ausnahmen: Die GLP-Kantonsrätin und St. Galler Stadträtin Sonja Lüthi muss das Glanzresultat ihrer Partei draussen feiern. Hoffentlich, ohne sich einen Pfnüsel zu holen.

Auch die Freude ist reglementiert

Wohin mit der Freude, fragt sich manch ein gewählter Politiker, wenn sein Name auf der Leinwand erscheint. Staatssekretär Canisius Braun hat zuvor darauf aufmerksam gemacht, «dass gewisse Verhaltensweisen definiert sind, wie man seiner Freude Ausdruck verleihen soll». Immerhin hiess es auf den Hinweisschildern: «Anstossen erlaubt» (natürlich nur auf Trinkgläser bezogen). Wem das nicht genügt, der kann immer noch in den Ellbogen jauchzen.