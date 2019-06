Die Treibholzfelder im Bodensee sind bald weg Die Schlacht ist geschlagen, das aus dem Rhein ans Seeufer in Bregenz und Lindau getriebene Schwemmholz grossenteils weggeräumt. Die Segelregatta «Rund Um» hatte dennoch Startschwierigkeiten. Christoph Zweili

Probenbeginn zu Verdis «Rigoletto» auf der Bregenzer Seebühne inmitten einer grossen Naturkulisse. (Bild: Philipp Steurer/VN, 13.Juni 2019) Nach einem Unwetter kommt das Treibholz. Die Lindauer wissen das: Treibholzteppich vor dem Hafen. (Bild: Christian Flemming/Lindauer Zeitung) Schwemmholz bei der Pipeline in Bregenz. (Bild: Stadt Bregenz) Treibholzteppich. (Bild: Stadt Bregenz) Treibholzfeld beim Gondelhafen. (Bild: Stadt Bregenz) Der Schwemmholzteppich wird geräumt. (Bild: Stadt Bregenz) Segeln unmöglich: Der Hafen ist voller Treibholz. (Bild: Stadt Bregenz) Rheinholzer Hans Rohner holt in Kriessern Schwemmholz aus dem Rhein. (Bild: Gian Ehrenzeller, KEY) Rheinholzer Eugen Baumgartner zieht ein Stueck Schwemmholz mit dem Wurfhaken aus dem Rhein. (Bild: Gian Ehrenzeller/KEY) Rheinholzer Noel Steiger wartet auf Schwemmholz. (Bild: Gian Ehrenzeller/KEY) Die Ausrüstung der Rheinholzer. (Bild: Gian Ehrenzeller/KEY) Rheinholzer Eugen Baumgartner versucht, einen eingeklemmten Wurfhaken zu befreien. (Bild: Gian Ehrenzeller/KEY) 12 Bilder Galerie: Die Treibholzteppiche im Bodensee sind bald weg

So viel Schwemmholz hat es im Bodensee seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. In Lindau versperrten grosse Treibholzfelder die Einfahrten von See- und Segelhafen über Tage und Wochen. Sie sind inzwischen weggeräumt. Nur noch kleine Äste treiben im See. Auch der Weg Richtung Romanshorn und Konstanz ist frei. Dennoch sind die Teilnehmer der 100-Kilometer-Nacht-Langstrecken-Regatta «Rund Um» verunsichert. Manche der 320 Segler wollten gestern Abend erst kurz vor Beginn entscheiden, ob sie an der grössten Bodensee-Regatta starten.



Die Werkhöfe mit Baggern und Lastwagen im Dauereinsatz: Seit Wochen wurde Treibholz –Baumstämme, Äste und Wurzeln – in Bregenz und Lindau ans Ufer geschwemmt. Das stellte die Stadt Bregenz in den vergangenen Tagen vor enorme Herausforderungen. Ende Mai war es die Bregenzerach, die nach starkem Regen eine grosse Menge Holz in den See gespült hatte.

Zuvor tat es der Hochwasser führende Rhein: In Bregenz wurden mittlerweile 500 bis 600 Kubikmeter Holz aus dem See gefischt. Das grösstenteils morsche Altholz wird in Häckselanlagenzerkleinert, mit Lastwagen weggebracht und vor allem in Heizanlagen oder als Mulch in Obstanlagen genutzt. Mittlerweile wurden die grössten Mengen im Bereich der Pipeline, des Segelclubs und des Gondelhafens entfernt.



Das Bregenzer Holz wird im Innenhof des Klosters Mehrerauzwischengelagert; interessierte Bürger können es vor Ort verarbeiten und abholen. Auch am Mehrerauer Seeufer gibt es Unmengen an Treibholz, das von Hobbyholzern direkt nach Hause genommen wird.

90 Prozent stammten aus dem Rhein: Daher frönte auch die Zunft der Rheinholzer in den letzten Tagen und Wochen ihrem Traditionshandwerk: Mit Wurfhaken und Traktor holte sie Schwemmholz aus dem Wasser. Wo sich die Strömung des Rheins im See verliert, treiben Westwinde das Treibholz ans Seeufer.