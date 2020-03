Die Tiger schauen nun Pony-TV Der Walter Zoo in Gossau ist für Besucher derzeit geschlossen. Das hat auch Auswirkungen auf die Tiere.

Der Parkplatz des Walter Zoos in Gossau ist leer. Keine Menschentraube an der Kasse. Ein unwirklicher Eindruck. Normalerweise kommen an einem sonnigen Tag im März bis zu 450 Besucher in den Zoo. Aufgrund der Massnahmen gegen das Coronavirus hat der Zoo derzeit jedoch geschlossen.

Der Amurleopard des Walter Zoos liegt gemütlich in der Sonne. Die Vögel zwitschern, ansonsten ist es ruhig. «Es ist wirklich seltsam», sagt Thomas Harder, Leiter Marketing des Zoos, bei der Begrüssung. «Dass der Zoo so leer ist, haben wir eigentlich nie.» Auf dem Weg zum Gehege der Menschenaffen biegt ein Huhn um die Ecke, nur um gleich unter eine Hecke zu verschwinden. «Unsere Hühner finden die freien Wege gerade klasse», sagt Karin Federer, Leiterin des Zoos. «Sie können gerade ganz ungestört nach Würmern suchen.»

Zwergziegen derzeit

besonders anhänglich

Wie wirken sich die Veränderungen auf die Tiere aus? «Sie merken auf jeden Fall etwas», sagt Karin Federer. «Die Schimpansen schauen zum Beispiel vermehrt nach, ob jemand kommt.» Wie auf Kommando, beginnt eine kleine Schimpansin zu spielen an. Den Blick dabei auf die Besucher gerichtet.

Doch auch die Wellensittiche und Rosenkakadus des Zoos scheinen sich über die Abwechslung zu freuen. So wird die Kamera des anwesenden Fotografen genau unter die Lupe genommen. Am meisten scheinen jedoch die Zwergziegen und Ponys die Aufmerksamkeit zu vermissen. «Die sind momentan wirklich anhänglicher», sagt Thomas Harder. Nur den Tigern scheint das nichts auszumachen. «Die beobachten am liebsten die Ponys», sagt Harder. «Wir witzeln immer, dass sie Pony-TV schauen.»