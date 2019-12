Die Thurgauer können stolz auf sich sein: Die Zusammenstellung der 100 Persönlichkeiten für das «who is who Thurgau»-Magazin ist der Jury nicht leicht gefallen

Who is Who im Thurgau

Mehr als 130 geladene Gäste kamen am Donnerstag, 30. November, zur Präsentation des ersten «who is who» der Thurgauer Zeitung in die Kartause Ittingen. TZ-Redaktionsleiter David Angst hatte Überraschungen versprochen und die gab es auch. Bevor die Broschüre «who is who» verteilt wurde, gab es Musik und kurzweilige Gespräche auf dem Podium. Zum Thurgauer des Jahres wurde schliesslich Nicolas Senn gewählt.