«Die SVP bewirtschaftet Scheinprobleme» - Die Partei wird nach Lancierung ihrer Initiative zur Notfallversorgung harsch kritisiert Die St.Galler Freisinnigen werfen der SVP Angstmacherei vor. Die SP kritisiert den Zeitpunkt des Ansinnens - freut sich aber über den Meinungsumschwung der SVP. Kritik muss auch SVP-Parteipräsident Walter Gartmann einstecken. Regula Weik

Notfallaufnahme am Kantonsspital St. Gallen (Bild: Ralph Ribi)

«Die SVP schwenkt auf die Position der SP ein.» So jubeln die St. Galler Sozialdemokraten, nachdem die SVP gefordert hat, die Notfallstationen müssten an allen Spitälern im Kanton erhalten bleiben (Ausgabe von gestern). Die Einsicht der SVP, dass es Investitionen in die «wohnortnahe, qualitativ hochstehende stationäre Grundversorgung in allen Regionen des Kantons» brauche, sei erfreulich, sagt SP-Parteipräsident Max Lemmenmeier. Exakt dies sei seit Jahren die Strategie von Gesundheitschefin Heidi Hanselmann (SP).

Laura Bucher, Kantonsrätin und Co-Präsidentin der Fraktion von SP und Grünen (Bild: Regina Kühne)

Genug des Lobes von links für die SVP. Die Kritik folgt auf dem Fuss. Der Zeitplan der SVP sei «ungünstig», sagt Laura Bucher, Co-Präsidentin der Fraktion von SP und Grünen im kantonalen Parlament. Erst vor zwei Wochen habe die Spitalkommission des Kantonsparlaments den Druck erhöht und gefordert, die regierungsrätliche Botschaft zur künftigen Spitallandschaft müsse im Herbst vorliegen. Der parlamentarische Prozess müsse nun vorangetrieben werden, dies sei «absolut zentral», sagt Bucher. Daran müsste auch der SVP gelegen sein, so sie denn «wirklich an einer Lösung der bestehenden Ursachen für die finanziellen Probleme der öffentlichen St. Galler Spitäler interessiert ist». Wenn die Partei nun aber zeitgleich eine Initiative lanciere, bestehe die Gefahr, dass sich die gesamte Diskussion verzögere.

«Der Spitalverwaltungsrat ist kolossal gescheitert»

Und falls die SVP mit ihrer Initiative bloss Wahlkampf betreiben will? «Dann droht eine Zersplitterung der handlungswilligen Kräfte im Parlament und letztlich ein Scherbenhaufen», sagt Bucher. Den Preis dafür hätte am Ende die Bevölkerung im Rheintal, Sarganserland, Toggenburg und Fürstenland zu bezahlen.

Für Präsident Lemmenmeier ist klar: Der Spitalverwaltungsrat sei mit seiner Idee, fünf Spitäler im Kanton zu schliessen, «kolossal» gescheitert. Die FDP ortet andernorts gravierende Fehler: Das «Führungs- und Kommunikationsversagen» von Gesundheitschefin Heidi Hanselmann schaffe erst Raum für derart populistische Vorstösse wie die angekündigte SVP-Initiative.

Raphael Frei, Präsident der St.Galler FDP (Bild: PD)

Aber auch die SVP wird von den Freisinnigen harsch kritisiert. Sie bewirtschafte mit ihrer Initiative «Scheinprobleme». Die Notfallversorgung sei in der aktuellen Diskussion über die künftige Spitalstrategie «nicht in Frage gestellt». Dann stellt die FDP klar: Eine gute Versorgung zeichne sich dadurch aus, dass Patientinnen und Patienten rasch am richtigen Ort seien. «So werden Patienten mit einem Schlaganfall oder Herzinfarkt heute schon aus dem ganzen Kanton direkt in ein Zentrumsspital gebracht.» Qualität in der Gesundheitsversorgung sei eben «keine Frage der Regionalpolitik, sondern ausschliesslich der Medizin und der technischen Innovation; die Initiative der SVP will genau das übersteuern.»

FDP kritisiert Doppelrolle von Gartmann

Ins Visier der FDP gerät auch Walter Gartmann. Der Parteipräsident der SVP leitet die Spitalkommission im Kantonsparlament. Gartmann spiele bei der Lancierung der Initiative eine wesentliche Rolle. Damit torpediere er gleichzeitig die Arbeit der Kommission. Die FDP spricht von einem «bemerkenswerten Doppelspiel». Dies sei «heikel und problematisch» und behindere nachhaltige Lösungen in der Debatte über die künftige St. Galler Spitallandschaft.