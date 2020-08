Die Suche ist geglückt: Nach über drei Jahrzehnten findet Thomas Gehrig seine St.Galler Trauzeugen Vor rund 31 Jahren vergassen Thomas Gehrig und seine Frau Susan in der Euphorie des Hochzeitstages die Namen ihrer Trauzeugen, die kurzfristig eingesprungen waren, aufzuschreiben. An seinem 30. Hochzeitstag startete das Paar einen Facebook-Aufruf, um jenes St.Galler Pärchen zu finden – mit Erfolg.

Die Namen der Trauzeugen wurden mit Hilfe eines Facebook-Aufrufes gesucht. Bild: Getty Images

Am zweiten August vor 31 Jahren wollten Thomas Gehrig und seine Frau Susan in Island den Bund fürs Leben schliessen. Das letzte fehlende Puzzleteil waren lediglich die Trauzeugen. Ein St.Galler Pärchen stellte sich zur Verfügung. In der Euphorie hatte das Brautpaar jedoch vergessen, die Namen der Trauzeugen zu dokumentieren. Nach 30 Jahren ohne jeglichen Kontakt machte sich das Paar aus dem Kanton Bern zusammen mit Radio SRF 1 und via Facebook auf die Suche nach seinen Trauzeugen. Der Aufruf war nicht umsonst.

Die skurrile Hochzeitsgeschichte findet mit dem Fund der Trauzeugen ein Happy-End. Wie «SRF1» am Mittwoch über Facebook mitteilt, konnte das St.Galler Paar gefunden werden. «Nach dem Aufruf schickte mir meine Frau eine SMS und sagte, dass ich wohl gesucht werde», erzählt Markus Zöllig, der Trauzeuge von Thomas und Susan Gehrig. Der 61-Jährige ist sichtlich erfreut, dass man nach so einer langen Zeit einen Kontakt wiederherstellen konnte. Zöllig sagt:

«Offensichtlich hat die Hochzeit wunderbar funktioniert. Sonst wären die beiden nicht nach über 30 Jahren immer noch zusammen.»

Eine tolle Geschichte für alle Beteiligten. Zöllig sagt, dass er in den letzten 24 Stunden mehr gelacht habe als sonst in einer ganzen Woche. Schon bald soll ein persönliches Treffen stattfinden. Thomas Gehrig freut sich:

«Jetzt laden wir die Trauzeugen natürlich zu uns ein.»

Grosser Support bei der Suchaktion

Schon kurz nach der Veröffentlichung des Facebook-Beitrags hatten sich viele Unterstützer gemeldet. «Wir hätten niemals damit gerechnet, dass unser Aufruf so grosse Wellen schlagen würde», sagte Gehrig. Bis zu 90 Prozent der Leute hätten sie nicht einmal gekannt. «Bombastisch und überwältigend», schreibt Gehrig in einem neuen Facebook-Post. Schon vor wenigen Tagen sagte er: «Wenn wir unsere Trauzeugen finden, hoffen wir auf ein gemeinsames Fest.» Dies wird nun Tatsache.