Die St.Galler Regierung will fünf Spitäler schliessen und die übrigen vier Standorte stärken: Die wichtigsten Fragen und Antworten Die St.Galler Regierung stellt ihre neue Spitalstrategie vor und betont deren Notwendigkeit. Für sie ist klar: Gelingt die Konzentration nicht, «wird es richtig teuer». Regula Weik

Präsentieren die Spitalstrategie: die Regierungsmitglieder Benedikt Würth, Heidi Hanselmann, Marc Mächler und Stefan Kölliker (von links). (Bild: Urs Bucher)

Am Tisch sitzen vier Regierungsmitglieder: Präsidentin und Gesundheitschefin Heidi Hanselmann, Finanzchef Benedikt Würth, Bauchef Marc Mächler und Bildungschef Stefan Kölliker. Dies zeigt: Das Geschäft ist gewichtig. Und es ist ernst. Fünf Spitäler im Kanton sollen geschlossen und zu regionalen Gesundheits- und Notfallzentren umgebaut werden. So sieht es die neue Spitalstrategie vor. Die Regierung lässt dabei keine Zweifel aufkommen: Gelingt die Konzentration der stationären Angebote an den vier Spitälern Grabs, St.Gallen, Uznach und Wil nicht, steht nicht nur die künftige Gesundheitsversorgung im Kanton auf dem Spiel. «Dann wird es richtig teuer», sagt Finanzchef Würth. Die St.Galler Spitäler hätten ein gröberes strukturelles Pro­blem. «Wir müssen diese Realität anerkennen.» Eine Übersicht über die wichtigsten Fragen und Antworten:

Weshalb müssen Spitäler geschlossen werden?

Im Frühling 2018 hatte der Spitalverwaltungsrat Alarm geschlagen: Die Finanzen der St.Galler Spitäler liefen aus dem Ruder. Die Rede ist von jährlichen Löchern von 70 Millionen Franken. Die Regierung hat seither intensive Abklärungen getroffen und Berechnungen angestellt. Diverse Kommissionen, Arbeitsgruppen und Experten haben Fragen geklärt, Zahlen analysiert, Schlüsse gezogen. Mit dem ernüchternden Ergebnis: Es müssen Spitäler geschlossen werden.

Welche Spitäler trifft es?

Rorschach, Flawil, Wattwil, Walenstadt und Altstätten werden bald ohne Spital dastehen (Grafik unten).

Gibt es einen Ersatz?

Die Regierung plant an den betroffenen Standorten regionale Gesundheitszentren. Die Spitalverbunde sollen zusammen mit niedergelassenen Ärzten eine breite ambulante Grundversorgung sicherstellen. Ergänzungen mit Spezialsprechstunden, Spitex, Alternativmedizin oder Therapien sind möglich.

Verlieren die Regionen die Notfallversorgung?

Nein. Die Rede ist von regionalen Gesundheits- und Notfallzentren. So soll es künftig in Rorschach, Flawil, Wattwil, Walenstadt und Altstätten einen 24-Stunden-Notfallbetrieb geben, mit wenigen Betten zur Überwachung von Patienten über Nacht. Die jährlichen Kosten von 6,25 Millionen Franken trägt der Kanton.

Wann wird das erste Spital geschlossen?

Der ganze Prozess soll 2028 abgeschlossen sein. Die Spitäler Rorschach und Flawil werden als erste 2022 geschlossen und in regionale Gesundheits- und Notfallzentren umgewandelt. 2024 folgt Wattwil, 2027 dann Altstätten und Walenstadt.

Wie lang werden die Wege zum nächsten Spital?

Das Versprechen der Regierung: Es wird auch künftig im ganzen Kanton eine qualitativ gute Gesundheitsversorgung geben. Und eine gut erreichbare: Der Rettungsdienst soll überall in maximal 15 Minuten vor Ort sein, die Fahrzeit zum nächsten Notfallzentrum für alle 20 Minuten, jene zum nächsten Spital 30 Minuten betragen.

Wie viele Stellen gehen verloren?

Heute arbeiten 5800 Personen an den St.Galler Spitälern. Deren Umbau ­kostet 60 bis 70 Vollzeitstellen – bis 2028. Der Stellenabbau soll möglichst über natürliche Fluktuation geschehen. Fakt ist auch: Es wird zu Verschiebungen kommen; nicht jeder Mitarbeiter von Wattwil oder Altstätten wird auch künftig dort beschäftigt werden können.