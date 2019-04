Die St.Galler Kantonsregierung setzt Standorte für Windpark und Deponien fest Die Regierung hat die Anpassung des St.Galler Richtplans erlassen. Damit entscheidet sie sich für den Standort Krinau für die Errichtung eines Windparks. Auf den Standort Rheinau werde verzichtet, da dieser nicht genehmigungsfähig sei. An den Deponiestandorten für unverschmutzten Aushub hält die Regierung fest.

Krinau und Rheinau sind die vorgeschlagenen Standorte für einen Windpark. (Bild: Benjamin Manser)

(pd/lim) Mit der Anpassung des Richtplans wurden der Standort Krinau in den Gemeinden Wattwil und Mosnang sowie der Standort Rheinau in den Gemeinden Sargans, Mels und Vilters-Wangs für die Erstellung eines Windparks vorgeschlagen. Für den Standort Krinau sei die Mach-barkeit grundsätzlich nachgewiesen, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons. «Anhand der konkreten Anlagestandorte sind weitere Abklärungen nötig.» Dies betreffe zum einen die Auswirkung auf das angrenzende Schutzgebiet. Zum anderen liegen die geplanten Anlagen im Bereich des Radars des Flughafen Zürichs. Die Windenergieanlagen müssten so platziert werden, dass die Luftfahrtsicherheit sichergestellt ist.

Den Standort Rheinau nimmt die Regierung nicht auf. Die Begründung: «Wegen des ungelösten Konflikts mit dem Vogelschutz ist der Windpark Rheinau aktuell nicht genehmigungsfähig.»

Kanton hält an Deponiestandorten fest

In der Abfallplanungsregion St.Gallen-Rorschach zeichne sich ein «Deponienotstand» für unverschmutzten Aushub ab. Deshalb hat die Regierung entschieden, an beiden Standorten festzuhalten. Auch die Standorte Büchlerberg in Altstätten, Höfli-Ragnatsch in Mels und die Erweiterung des Standorts Tüfentobel in Gaiserwald wurden festgesetzt.

Der Steinbruch Starkenbach in Wildhaus-Alt St.Johann soll erweitert werden. Die Erweiterung wurde nun im Richtplan festgesetzt. Das nationale Interesse am Abbau von Hartgestein wird gegenüber dem Schutzgebiet Speer-Churfirsten-Alvier höher gewichtet. Jedoch soll der Eingriff in geschützte Lebensräume minimiert werden. Weiter werden die Standorte Eichholz-Süd in Gommiswald, Unteregg West, Erweiterung in Eschenbach und Stöcklen Nord in Waldkirch festgesetzt.

Neue Praxis für Weiler

Das bestehende Koordinationsblatt zu den Weilern wurde aufgrund der Rückmeldungen des Bundes überarbeitet. Der Bund bemängelte, dass die Änderungsmöglichkeiten an der bestehenden Bausubstanz im Richtplantext fehlen. Ausserdem sind Neubauten in Weilerzonen nicht mehr zulässig. Das Bundesgericht bestätigte in einem Entscheid Mitte Dezember 2018 diese geänderte Praxis. Die neuen Anforderungen an Weiler werden nun in den Richtplan aufgenommen.

Bericht online verfügbar

Der Richtplan steuert die räumliche Entwicklung des Kantons St.Gallen. Um die aktuellen Bedürfnisse zeitgerecht in den Richtplan aufzunehmen, wird er jährlich angepasst. Bis Mitte Juni 2018 führte das Baudepartement eine Vernehmlassung zum Entwurf durch. Die Ergebnisse und die Stellungnahme der Regierung zu den Vernehmlassungsantworten sind in einem Bericht zusammengefasst. Die Genehmigung durch den Bund wird im zweiten Quartal 2019 erwartet.