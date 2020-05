Die Stadt liberalisiert die Öffnungszeiten: Läden in der St.Galler Innenstadt dürfen ab dem 1. Juni länger und die ganze Woche über geöffnet haben

Der Stadtrat will St.Gallen für Touristen attraktiver machen und passt dazu die Ladensöffnugszeiten in der Innenstadt an. Neu dürfen die Läden von Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr geöffnet haben.