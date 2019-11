Die SP Rheintal portiert Laura Bucher für die St.Galler Regierungsratswahlen Die Rheintaler SP hat sich einstimmig entschieden: Sie schlägt die Kantonsrätin Laura Bucher aus St.Margrethen zur Wahl für den Regierungsrat vor.

Laura Bucher (Bild: PD)

(pd/dh) An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung hat die SP Rheintal die Kantonsrätin Laura Bucher einstimmig zuhanden der Kantonalpartei für die Regierungsratswahlen vorgeschlagen und portiert. «Mit Laura Bucher stellt sich eine politisch erfahrene Kantonsrätin und beruflich erfolgreiche Juristin zur Wahl», wird SP-Wahlkreis-Präsidentin Karin Hasler in der Medienmitteilung zitiert.

Laura Bucher, geboren 1984, ist seit 2010 Kantonsrätin und arbeitet als Gerichtsschreiberin am Bundesverwaltungsgericht in St.Gallen. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Im Parlament ist sie Co-Fraktionspräsidentin der SP-Grüne Fraktion und Mitglied der Finanzkommission. Laura Bucher wohnt mit ihrer Familie in St.Margrethen, wo sie auch Sektionspräsidentin ist. Bucher engagiert sich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Chancengleichheit und eine gerechte Steuer- und Finanzpolitik, heisst es in der Mitteilung weiter.

Nominationsversammlung am 15. November

Die Kandidatur Laura Buchers kommt in Zusammenarbeit der Wahlkreispartei mit dem Präsidium der SP Kanton St.Gallen zustande. Dieses hatte in den letzten Wochen mit verschiedenen möglichen Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten Gespräche geführt. Die Portierung erfolgt zuhanden der Geschäftsleitung der Kantonalpartei. Die SP Kanton St.Gallen wird am 15. November 2019 die Nominationsversammlung abhalten.