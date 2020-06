Die S-Bahnen und Busse in der Ostschweiz fahren ab 17. Juli auch in der Nacht wieder nach Fahrplan Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer kommen bald wieder wie gewohnt nach Hause. Nach den Corona-Einschränkungen verkehren ab der Nacht vom 17. auf den 18. Juli alle Nacht-S-Bahnen und Nachtbusse in der Ostschweiz wieder nach Fahrplan. Bis Mitte Dezember 2020 muss weiterhin der Nachtzuschlag gelöst werden.



Ab Mitte Juli herrscht auf den Schienen auch in der Nacht wieder Normalbetrieb.

Bild: Jil Lohse

(pd/lim) Der öffentliche Verkehr nimmt mit den Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen des Bundes wieder weitgehend den Normalbetrieb auf. Mit der Aufhebung der Sperrstunde für Restaurationsbetriebe, Discos und Nachtclubs werden künftig mehr Menschen auch nach Mitternacht unterwegs sein, heisst es in einer Medienmitteilung der Thurbo AG. In den Regionen Ostschweiz und Zürich verkehren deshalb ab der Nacht vom 17. auf den 18. Juli die Züge und Busse auch ab Mitternacht nach dem normalen Fahrplan.

Für den Betrieb des Nachtnetzes in der Ostschweiz sind verschiedene Transportunternehmen zuständig. Das Nachtangebot sei sorgfältig aufeinander abgestimmt. So sei die Planung nach dem kurzfristigen Lockerungsentscheid des Bundesrats vom vergangenen Freitag anspruchsvoll gewesen, heisst es weiter. «Der frühestmögliche Termin für eine vollständige und koordinierte Wiederinbetriebnahme des Nachtnetzes ist der 17. Juli.» Der Online-Fahrplan unter www.sbb.ch wird laufend angepasst.



Nachtzuschlag wird per Mitte Dezember aufgehoben

Der Nachtzuschlag wird nach Beschluss des Nachtnetzverbundes im gesamten Grossraum Zürich-Ostschweiz per Mitte Dezember aufgehoben. Wer ab Mitte Juli das Nachtnetz nutzt, muss vorläufig also nach wie vor neben dem regulären Ticket einen Nachtzuschlag von fünf Franken lösen. Neben der App kann der Nachtzuschlag weiterhin auch am Ticketautomaten oder per SMS («NZ» an die Nummer 988) bezogen werden.