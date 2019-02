Rekordhohe Konkurszahlen folgen auf ein Rekordhoch an Firmengründungen in den vergangenen zwei Jahren. Nie wurden in der Schweiz mehr Unternehmen registriert als im Jahr 2017. Der Trend setzte sich 2018 fort, wenn auch leicht abgeschwächt. Knapp 43000 Unternehmen wurden im vergangenen Jahr schweizweit im Handelsregister eingetragen, rund 3600 davon in den Ostschweizer Kantonen. Das Institut für Jungunternehmen mit Sitz in St. Gallen spricht denn auch von einem regelrechten «Gründungsboom». In der Ostschweiz zeigte sich dieser Trend allerdings weit weniger deutlich als in der übrigen Schweiz. Eine Ausnahme bildet St. Gallen: Der Kanton belegt mit rund 2000 Neugründungen 2018 den siebten Platz auf der nationalen Rangliste. Das Institut für Jungunternehmen begleitet jährlich 2000 Firmengründungen. Das Risiko eines Konkurses ist in den ersten Jahren am grössten (siehe Haupttext). «Der Aufbau einer Firma benötigt Kraft, Durchhaltevermögen und Leidenschaft», sagt Simon May, Geschäftsführer des Instituts. Meist dauere die Anfangsphase länger und koste mehr als ursprünglich geplant. Sich seriös auf den Start der neuen Firma vorzubereiten, etwa mit einem Businessplan und einer geeigneten Rechtsform, sei in jedem Fall zentral, sagt May. Sogenannte Tech-Start-ups, stark wachstumsorientiert und mit internationalen Ambitionen, wie sie St. Gallen beispielsweise mit dem Innovationszentrum Startfeld anlocken will, machen schweizweit nur einen Bruchteil der Neugründungen aus. Etwa 300 solche Unternehmen werden gemäss May pro Jahr in der Schweiz ins Leben gerufen. Der weit grösste Teil der neugegründeten Firmen sind dagegen Ein-Mann-Unternehmen. (nh)