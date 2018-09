Lukrative Mandate: Das sind die Nebenjobs der HSG-Professoren Mehr als die Hälfte der Professoren der Universität St. Gallen hat eine Nebenbeschäftigung. Seit drei Jahren müssen sie ihre externen Mandate auf der Forschungsplattform Alexandria angeben. Eine Übersicht. Michael Genova

HSG-Professoren müssen ihre Einkünfte aus Nebentätigkeiten nicht an die Universität abliefern. (Bild: Benjamin Manser)

Die Universität St. Gallen ist stolz auf ihre Praxisnähe. Doch seit Monaten steht sie wegen der Nebentätigkeiten ihrer Professoren in der Kritik. Dem HSG-Professor und ehemaligen Raiffeisen-Verwaltungsratspräsidenten Johannes Rüegg-Stürm wirft die Finanzmarktaufsicht vor, er habe seine Aufsichtspflichten bei der Bank vernachlässigt. Und diese Woche geriet auch noch Rektor Thomas Bieger wegen seines Verwaltungsratsmandats bei der Jungfraubahn in die Schlagzeilen.

Bereits im Juni fragten die SP-Kantonsräte Max Lemmenmeier und Peter Hartmeier die St. Galler Regierung, ob es «eine Übersicht über die Nebentätigkeiten in Verwaltungsräten und die daraus erwachsenden Einkünfte» gebe. Die Professorinnen und Professoren müssen seit 2015 ihre Nebentätigkeiten auf der Forschungsplattform Alexandria offenlegen. Doch die Angaben liegen auf Hunderten Profilseiten verteilt. Nun hat die «Ostschweiz am Sonntag» eine Übersicht der Nebenbeschäftigungen der 96 ordentlichen Professorinnen und Professoren erstellt. Das Ergebnis: 53 Prozent dieser Professoren gehen neben ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit an der HSG einer oder mehreren Nebenbeschäftigungen nach. Besonders verbreitet sind Nebenjobs in den betriebswirtschaftlichen Lehrbereichen, wie der School of Management. In den sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern hingegen haben nur wenige Professoren eine externe Tätigkeit angegeben. Nicht in die Analyse eingeflossen sind assoziierte Professoren, Assistenzprofessoren sowie ständige Dozierende, die ihre Nebenbeschäftigungen ebenfalls deklarieren müssen.

Die Liste der HSG-Nebenjobs Nebentätigkeiten der 96 ordentlichen Professorinnen und Professoren der Universität St.Gallen Name Funktion Ambos, Björn Professor für Strategisches Management Ammann, Manuel Professor für Finance Audrino, Francesco Professor für Statistik Back, Andrea Professorin für Betriebswirtschaftslehre Berg, Daria Professorin für Kultur und Gesellschaft Chinas Berndt, Thomas Professor für Rechnungslegung Bertschinger, Urs Professor für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht Beschorner, Thomas Professor für Wirtschaftsethik Bieger, Thomas Rektor, Professor für Betriebswirtschaftslehre Binswanger, Johannes Professor für Volkswirtschaftslehre Borth, Damian Professor für Artificial Intelligence and Machine Learning Brenner, Walter Professor für Informationsmanagement Brown, Martin Professor für Bankwirtschaft Bruch, Heike Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichtigung von Leadership Bühler, Stefan Professor für Angewandte Mikroökonomik Bütler, Monika Professorin für Volkswirtschaft Cozzi, Guido Professor für Makroökonomik Davis, James W. Professor für Politikwissenschaft De Giorgi, Enrico Professor für Mathematik Dilger, Bernadette Professorin für Wirtschaftspädagogik Dingwerth, Klaus Professor für Politikwissenschaft Dinh, Tami Professorin für Accounting Dyllick, Thomas Professor für Betriebswirtschaftslehre Ehrenzeller , Bernhard Professor für Öffentliches Recht Eling, Martin Professor für Versicherungswirtschaft Emmenegger, Patrick Professor für Politikwissenschaft Eppler, Martin J. Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement Evenett, Simon Professor für internationalen Handel und wirtschaftliche Entwicklung Fassbender, Bardo Professor für Völkerrecht, Europarecht und Öffentliches Recht Fengler, Matthias Professor für Finanzmarktökonometrie Fleisch, Elgar Professor für Technologiemanagement Föllmi, Reto Professor für Internationale Wirtschaftsbeziehungen Frankenberger, Karolin Professorin für Executive Education Frauendorfer, Karl Professor für Operations Research Freyburg, Tina Professorin für vergleichende Politikwissenschaft Fueglistaller, Urs Professor für Unternehmensführung Füss, Roland Professor für Real Estate Finance Gärtner, Dennis Professor für Volkswirtschaftslehre Gassmann, Oliver Professor für Technologiemanagement Grichnik, Dietmar Professor für Entrepreneurship Gschwend, Lukas Professor für Rechtsgeschichte, Rechtssoziologie und Strafrecht Häubl, Gerald Professor für Marketing and Consumer Behavior Handschuh, Siegfried Professor für Data Science Herrmann, Andreas Professor für Betriebswirtschaftslehre Hettich, Peter Professor für Öffentliches Wirtschaftsrecht Hirschi, Caspar Professor für Allgemeine Geschichte Hodler, Roland Professor für Volkswirtschaftslehre Jenewein, Wolfgang Professor für Betriebswirtschaftslehre Jung, Reinhard Professor für Business Engineering Kaufmann, Vincent Professor für Französische Sprache und Literatur Keuschnigg, Christian Professor für Nationalökonomie Koeniger, Winfried Professor für Volkswirtschaftslehre Kolmar, Martin Professor für Volkswirtschaftslehre Laamanen, Tomi Professor für Strategisches Management Landfester, Ulrike Professorin für Deutsche Sprache und Literatur Lechner, Christoph Professor für Betriebswirtschaftslehre Lechner, Michael Professor für für empirische Wirtschaftsforschung Lehmkuhl, Dirk Professor für Politikwissenschaften Leibfried, Peter Professor für Auditing und Accounting Leimeister, Jan Marco Professor für Wirtschaftsinformatik Mayer, Simon Professor für Interaction- and Communication-based Systems Meckel, Miriam Professorin für Corporate Communication Möller, Klaus Professor für Performance Management/Controlling Mohr, Ernst Professor für Volkswirtschaftslehre Müller-Chen, Markus Professor für Privatrecht, internationales Privat- und Handelsrecht sowie Rechtsvergleichung Murmann, Johann Peter Professor für Strategisches Management Ranaldo, Angelo Professor für Finance and Systemic Risk Roberto, Vito Professor für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht Robinson, Alan Professor für Englische Sprache und Literatur Rudolph, Thomas Professor für Marketing und Internationales Handelsmanagement Rüegg-Stürm, Johannes Professor für Organization Studies Ruigrok, Winfried Professor für Betriebswirtschaftslehre Ruud, Flemming Professor für Betriebswirtschaftslehre Sánchez, Yvette Professorin für Spanische Sprache und Literatur Schedler, Kuno Professor für Betriebswirtschaftslehre Schindler, Benjamin Professor für öffentliches Recht Schmeiser, Hato Professor für Risikomanagement und Versicherungswirtschaft Schmid, Markus Professor für Unternehmensfinanzierung Schmid, Ulrich Professor für Russische Kultur und Gesellschaft Schultheis, Franz Professor für Soziologie Sester, Peter Professor für Internationales Wirtschaftsrecht und Law and Economics Seufert, Sabine Professorin für Wirtschaftspädagogik Söderlind, Paul Professor für Finance Souitaris, Vangelis Professor für Entrepreneurship und Innovation Steyaert, Chris Professor für Organisationspsychologie Stölzle, Wolfgang Professor für Logistikmanagement Thomä, Dieter Professor für Philosophie Tomczak, Torsten Professor für Betriebswirtschaftslehre Waldburger, Robert Professor für Steuerrecht Weibel, Antoinette Professorin für Personalmanagement Wettstein, Florian Professor für Wirtschaftsethik Wildhaber, Isabelle Professorin für Privat- und Wirtschaftsrecht Wincent, Joakim Professor für Entrepreneurship und Innovation Winter, Robert Professor für Wirtschaftsinformatik Wüstenhagen, Rolf Professor für Management Erneuerbarer Energien Zellweger, Thomas Markus Betriebswirtschaftslehre

Eine zentrale Statistik fehlt

Die Nebentätigkeiten würden alle drei Jahre zuhanden des Rektors erhoben und von ihm überprüft, teilt HSG-Mediensprecher Jürg Roggenbauch auf Anfrage mit. «Es wird dazu aber keine zentrale Statistik geführt.» Zudem müssen die Professoren die Angaben auf der HSG-Website Alexandria jeweils per Semesterende aktualisieren. Dabei setzt die Universität offenbar weniger auf Kontrolle denn auf Eigenverantwortung. Gemäss Informations- und Offenlegungsrichtlinien müssten die Professoren nämlich bei jeder Nebentätigkeit angeben, ob diese ehrenamtlich oder entgeltlich ist. Doch nicht alle Dozierenden kommen dieser Pflicht nach.

Das aktuelle HSG-Reglement für Nebentätigkeiten legt fest, dass Dozierende Nebentätigkeiten mit einem Aufwand von mehr als einem halben Tag pro Woche sowie Verwaltungsratsmandate dem Rektor melden müssen. Bei einem Beschäftigungsgrad von 100 Prozent dürfen sie maximal einen Tag pro Woche externen Beschäftigungen nachgehen. Eine Bewilligungspflicht besteht für Verwaltungsratspräsidien und «Ämter mit grosser Öffentlichkeitswirkung». Die Nebentätigkeiten dürften nicht zu einem Interessenkonflikt mit der Universität führen oder deren Reputation schaden, schreibt Roggenbauch. «Dozierende dürfen also zum Beispiel nicht eine eigene Managementschule eröffnen, die das Angebot der HSG direkt konkurriert.» Einkünfte aus Nebentätigkeiten unterliegen laut Roggenbauch keiner Abgabepflicht an die Universität. Hingegen müssten Ressourcen, die im Rahmen von Nebentätigkeiten genutzt werden, abgegolten werden. Diese Praxis ist liberaler als an anderen Universitäten.

Als Reaktion auf die aktuellen Vorkommnisse soll nun das Reglement für Nebentätigkeiten überprüft werden, wie der St. Galler Bildungsdirektor und Präsident des Universitätsrates, Stefan Kölliker, vergangene Woche ankündigte. Eine erste mögliche Änderung ist bereits durchgesickert. So sei der Universitätsrat zum Schluss gekommen, dass der künftige Rektor oder die künftige Rektorin keiner Nebenbeschäftigung nachgehen dürfe, sagte Kölliker am Freitag dem SRF-Regionaljournal.

Unis unterschätzen Risiken

Dass externe Mandate heikel sind, ist allerdings keine neue Erkenntnis. Bereits 2009 veröffentlichte die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) eine umfangreiche Untersuchung der Nebentätigkeiten von Professoren an Schweizer Univer­sitäten. Sie kam zum Schluss, dass die Hauptmotivation für die Übernahme externer Mandate oft im «zu erwartenden Zusatzverdienst» liege. Die EFK hielt zudem fest, dass Universitäten die positiven Elemente der Nebenbeschäftigungen höher einschätzen als die Risiken. Zu den unterschätzten Risiken zählte sie unter anderem die Vernachlässigung der Dienstpflicht oder der Einsatz von ­Personal und Infrastruktur der Universitäten ohne entsprechende Abgeltung. Auch ein Reputationsverlust der Hochschulen oder Interessenkonflikte sah sie als mögliche Gefahren.

Um solche Interessenkonflikte zu vermeiden, gäbe es gemäss EFK ein einfaches Mittel. «Fast alle privaten Nebentätigkeiten könnte man als Drittmittelaufträge abwickeln», sagt Laurent Crémieux, der Autor der EFK-Studie. So könnten die Universitäten ihre engen ­Beziehungen zur Privatwirtschaft weiterhin pflegen. Im Gegensatz zu privaten Mandaten würde bei Drittmittelaufträgen ein Vertrag mit einer Universität oder einem Forschungsinstitut abgeschlossen. «Dadurch wäre eine bessere Aufsicht gewährleistet», sagt Crémieux. Zudem würden dadurch die Einnahmen aus den Aufträgen zurück an die Universitäten und in die Forschung fliessen.

Die Finanzkontrolle geht zwar nicht so weit, dass sie einen kompletten Verzicht auf Verwaltungsratsmandate fordern würde. Allerdings wollte sie Definitionen von Nebentätigkeiten und die Überprüfbarkeit schweizweit vereinheitlichen. Doch das ist ein schwieriges Unterfangen, denn die EFK kann nur Empfehlungen aussprechen. «Obschon die Universitäten Bundesunterstützungen bekommen, liegen sie primär in der Kompetenz der Kantonen», betont Crémieux.