Innovationen-Suchmaschine weist Richtung zum neuen Produkt Ohne Innovationen stockt der Wirtschaftsmotor. Doch gerade KMU tun sich oft schwer mit der Entwicklung neuer Produkte. Ein Tool der Fachhochschule St. Gallen soll helfen, die Richtung zu weisen.

Unternehmen brauchen Innovationen, denn ohne sie hätten sie eines Tages nur noch Ladenhüter im Angebot. Und die Schweiz darf stolz sein: Immer wieder stuft die Europäische Union sie im «Innovation Scoreboard» als innovativstes Land Europas ein.

Allerdings stammt die Hälfte der Patentanmeldungen von zehn Grossunternehmen. Bei den KMU hingegen stockt der Innovationsmotor. Dabei geht es ihnen oft nicht schlecht, sagt Wolfgang Groher, Dozent für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule St. Gallen (FHS). «Oft läuft es ihnen gut, sie haben mehr als genug zu tun.» Die Zeit, sich zu überlegen, wie man das eigene Geschäftsmodell weiter entwickle, fehle oft. «Oft mangelt es nicht mal an Ideen. Aber die Projekte bleiben liegen. Oder das Unternehmen entwickelt die Idee am Markt vorbei.»

Forschungsschere in der Industrie Innovation Man hört es gerne, wenn die Schweiz als Innovationsweltmeister bezeichnet wird. Auch wegen ihrer Innovationskraft schneidet die Schweiz in Rankings wie dem «Global Competitiveness Report» des WEF regelmässig gut ab. Doch es gibt Befürchtungen, dass dies nur eine Seite der Medaille ist. Die Schweizerische Akademie für technische Wissenschaften (SATW) hat das vorhandene Datenmaterial dazu studiert, und kommt zu bedenklichen Schlüssel. Schweizer Unternehmen würden immer weniger echte Marktinnovationen entwickeln. Und gerade bei KMU sinken die Forschungsaktivitäten. Das gebe zu denken, heisst es in den Schlussfolgerungen der Studie. Tatsächlich öffne sich eine Schere, heisst es im Bericht. Zwischen 1997 und 2014 ging die Zahl der Schweizer Firmen, die eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben, zurück. Am deutlichsten bei den KMU im Lowtech-Bereich, wo der Anteil der Firmen mit Forschungsabteilung um 37 Prozent sank. Hingegen stieg der Anteil der Grossunternehmen, die im Ausland forschten. Gleichzeitig stiegen die Forschungsinvestitionen derjenigen Firmen, die noch eine solche Abteilung haben. Grosse Unterschiede zeigen sich auch, wenn man die Daten nach Branchen aufschlüsselt. Nur bei Pharma- und Energieunternehmen nahm der Anteil der Firmen zu, die im Inland forschen. Am deutlichsten zurück ging dieser Anteil in der Textilindustrie, in der Nahrungsmittel- sowie der Metallbranche. Letztere forscht aber, ähnlich wie die Elektrotechnikbranche, vermehrt im Ausland. (ken)

Maschine auf Ideensuche

Groher will KMU helfen, nicht nur Zeit beim Entwicklungsprozess zu sparen, sondern auch den Markt besser einzuschätzen. Seine «Front-End Engine» ist in erster Linie eine Suchmaschine: Man kann eine Frage und Kriterien eingeben, die Suchmaschine sucht dann nach diesen Begriffen. «Sie sucht auch verwandte Begriffe, die der Nutzer noch nicht kennt.»

Gesucht wird in Fachartikeln und Patentanmeldungen, Messebeiträgen und in internen Dokumenten. Ein neues Produkt sei zwar damit noch nicht entwickelt, sagt Groher. «Aber man sieht, ob die Konkurrenz Ähnliches plant, oder ob es Ideen gibt, die einem weiterhelfen könnten.» Eine Fleissarbeit, die bei grösseren Unternehmen eine Forschungsabteilung übernimmt. «Aber die kann sich kaum ein KMU leisten.»

Ungelesene Schätze

Das Beratungsunternehmen Horvath und Partner will die «Front-End Engine» in der Schweiz einsetzen. «In kleinen Firmen entstehen dauernd neue Ideen, in der Werkstatt, bei den Mitarbeitern», sagt Jörg Schönhärl, Partner beim Unternehmen. Das Tool könne helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das müsse man zwar auch bei den Ergebnissen der Suche tun: Ob die Patente oder Artikel, die aufgelistet werden, die Firma weiterbringen, muss erst geprüft werden. Gut sei, dass auch interne Dokumente abgesucht werden können. «Die Protokolle von Verkäufern und Service-Leuten liest meist niemand. Dabei könnten sie Hinweise darauf geben, was die Kunden wünschen.»

Die «Front-End Engine» sei keine künstliche Intelligenz, hält Schönhärl fest. Man muss die Resultate einordnen, um zu erkennen, wohin sie weisen. «Es lässt sich aber abschätzen, ob es für das neue Produkt einen Markt geben könnte, ob schon ähnliche Produkte existieren oder ob man die Kunden von etwas ganz Neuem überzeugen muss.»

Digitalisierung macht Innovationen unabdingbar

Klar ist jedenfalls, dass auch für KMU Innovationen wichtig sind. «Viele Produktionsunternehmen wollen den Service verstärken und sie müssen sich der Digitalisierung stellen.» Ideen sind also gefragt. «Es geht darum, den Innovationsprozess effizienter zu gestalten.»

Horvath und Partner ist international tätig, das Tool soll aber vorerst in der Schweiz eingeführt werden. FHS-Dozent Groher denkt derweil bereits über Erweiterungen nach. «Ein Ansatz wäre, dass man die Entwicklung des Marktes prüfen könnte.» Statt nur einmal könnte die «Front-End Engine» regelmässig den Markt prüfen. So kann man sichergehen, dass man nicht zu spät einsteigt – oder zu früh.