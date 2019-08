Die Innerrhoder Gesundheitsdirektorin Antonia Fässler strebt mit ihrer Nationalratskandidatur Historisches an Frau Statthalter Antonia Fässler will für die CVP in den Nationalrat. Schafft sie den Sprung nach Bern, wäre sie die erste Bundesparlamentarierin in der Geschichte Innerrhodens.

Claudio Weder

Frau Statthalter Antonia Fässler vor dem Gebäude in Appenzell, in dem das Gesundheits- und Sozialdepartement einquartiert ist. (Bild: Claudio Weder)

Kommt sie, kommt sie nicht? Über Antonia Fässlers Nationalratskandidatur wurde viel gemunkelt. Seit rund einem Monat ist gewiss: Die Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdirektorin will für die CVP nach Bern. Die 50-Jährige zeigt sich entschlossen – und kann sich vorstellen, ihre Kandidatur auch aufrechtzuerhalten, wenn die Delegierten an der heutigen Nominationsversammlung Alt-Säckelmeister Thomas Rechsteiner ins Rennen schicken würden.

«Die Nationalratswahl ist eine Kopfwahl, keine Parteiwahl. Daher wäre es legitim, auch ohne Nomination anzutreten», sagt Fässler. Entscheiden wird sie sich aber erst nach der Versammlung.

Bis anhin sass immer ein Mitglied der Standeskommission im Nationalrat. «Es wäre wertvoll, wenn wir diese Tradition weiterführen könnten», sagt Fässler. Warum sie in den neun Jahren, in denen sie schon in der Innerrhoder Regierung amtet, ein nationales Mandat dennoch nie in Betracht gezogen hatte, hat verschiedene Gründe. Fässler ist eine politische Quereinsteigerin, war vor ihrer Regierungstätigkeit weder im Grossen Rat noch in einem der Bezirksräte.

«Eine Nationalratskandidatur in den Jahren 2011 oder 2015 wäre für mich zu früh gewesen.» Abgesehen davon sei es für sie ohnehin nicht in Frage gekommen, ihren Parteikollegen Daniel Fässler herauszufordern.

2019 präsentiert sich eine andere Situation. Am 20. Oktober gilt es den freigewordenen Sitz von Daniel Fässler neu zu besetzen. Für Antonia Fässler ist die Zeit für den Sprung nach Bern reif: «Inzwischen konnte ich mir wertvolles Fachwissen, gerade im Gesundheits- und Sozialwesen, aneignen.» Auch der mentale Rucksack, den man in Bern brauche, sei gepackt.

Verfechterin des Föderalismus

Da Fässler neben ihrem Amt als Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements keine berufliche Tätigkeit ausübt, könne sie die nötige Zeit für ein Mandat im Nationalrat aufbringen. Berufspolitikerin zu sein, hätte für sie keinen Nachteil. «Das bin ich jetzt schon – nur mit einem kleineren Pensum.» Auf die Frage, ob man als Berufspolitikerin nicht Gefahr laufe, den Bezug zur Bevölkerung zu verlieren, antwortet Fässler: «Das mag für Politiker, welche nur den nationalen Parlamentsbetrieb kennen, zutreffen.»

Fässler jedoch würde parallel zum Mandat im Nationalrat ihr Regierungsamt weiterhin ausüben. «Dadurch verliere ich die Nähe zur Bevölkerung nicht.» In Innerrhoden seien die Wege ohnehin kurz, man erfahre schnell, wo die Anliegen der Bevölkerung liegen. Hinzu kommt, dass ihr auch die Tätigkeit als Präsidentin der Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK) dabei hilft, regionale Interessen zu identifizieren. Vollzeitpolitikerin zu sein, hätte für Antonia Fässler schliesslich noch einen weiteren Vorteil:

»Ich kann meine Unabhängigkeit wahren, weil ich keine Interessenskonflikte habe.»

Von einem Doppelmandat verspricht sich die Gesundheitsdirektorin wertvolle Synergien. «Es ist wichtig, dass die Stimmen der Kantone bei nationalen Anliegen einbezogen werden», sagt Fässler. Die föderale Aufgabenteilung des Nationalstaats liege ihr besonders am Herzen.

«Gerade die Anliegen der kleinräumigen und ländlichen Gebiete finden in Bern zu wenig Gehör.»

Als Beispiel nennt Fässler die Gesundheitsversorgung, in welcher immer mehr Zentralisierungstendenzen zu beobachten seien. Im Nationalrat versuche sie unter anderem, für den Erhalt des vergleichsweise tiefen Prämienniveaus in der Krankenversicherung zu kämpfen, von dem Innerrhoden zurzeit profitieren kann.

Doch nicht nur im Bereich der Gesundheitspolitik hat Fässler Ambitionen. «Als Nationalrätin will ich mich auch für eine verlässliche Wirtschaftspolitik sowie eine solide Finanzpolitik einsetzen.» Dies seien Grundpfeiler, welche die Prosperität unseres Landes gewährleisten würden. Ebenso sieht sie im Bereich Umweltpolitik Handlungsbedarf.

Den Parlamentsbetrieb bereits kennengelernt

Antonia Fässler wuchs zusammen mit drei Geschwistern in einer Gewerblerfamilie auf. Schon während ihrer Gymnasialzeit arbeitete sie im elterlichen KMU-Betrieb mit. Sich selbst bezeichnet Fässler als bodenständig. Ihre Freizeit verbringt sie oft beim Wandern. Zudem klopft sie hie und da gerne einen Jass.

Nach dem HSG-Studium arbeitete Fässler während sechs Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die CVP Schweiz in Bern. Während dieser Zeit lernte sie den Parlamentsbetrieb kennen und kam erstmals in Kontakt mit der Sozial-, Familien-, Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik. 2002 wurde sie stellvertretende Generalsekretärin im Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen, 2004 Departementssekretärin des Gesundheits- und Sozialdepartementes des Kantons Appenzell Innerrhoden, welches sie heute leitet. Mit der Umsetzung des an der Landsgemeinde 2018 heftig diskutierten Spitalneubaus hat sie eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich.

Eine Frage der Vereinbarkeit

Antonia Fässler ist nach Ruth Metzler die erst zweite Frau in der Innerrhoder Regierung. Gelingt ihr der Sprung nach Bern, wäre sie die erste Bundesparlamentarierin in der Geschichte Innerrhodens. Vor ihr hat mit Regula Knechtle bereits einmal eine Frau kandidiert. Allerdings ohne Erfolg.

Haben es Frauen in der Innerrhoder Politik schwer? Fässler: «Ich denke, Frauen haben es hier nicht anders als in anderen ländlichen Kantonen, wo das weibliche Geschlecht in der Politik ebenso untervertreten ist.» Das Problem sei zum einen die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie. «Eine berufstätige Frau, die Kinder hat und vor der Wahl steht, im Beruf zu verbleiben oder ein politisches Mandat zu übernehmen, entscheidet sich womöglich eher für das Erstere.» Fässler selber würde eine Nationalratskandidatur womöglich auch nicht in Betracht ziehen, hätte sie selber Kinder. Zum anderen würde den Frauen oft der Mut fehlen, sich zu exponieren. Fässler:

«Eine Meinung zu vertreten und etwas einzufordern, wird häufig als männliches Attribut gesehen.»

Das Gefühl, sich gegen ihre männlichen Regierungskollegen durchsetzen zu müssen, hatte Antonia Fässler nie. «Das Geschlecht spielt bei einer Exekutivtätigkeit keine Rolle.» Man müsse schliesslich in der Sache überzeugen. «In Bern wird das nicht anders sein.»