Die Innerrhoder Gesundheitschefin Antonia Fässler tritt aus der Standeskommission zurück Statthalter Antonia Fässler hat auf die Landsgemeinde vom 26. April ihren Rücktritt aus der Standeskommission erklärt.

(Bild: Mareycke Frehner)

(pd/lim) Antonia Fässler wurde 2010 von der Landsgemeinde zur Frau Statthalter gewählt. In dieser Funktion stand sie in den vergangenen zehn Jahren dem Gesundheits- und Sozialdepartement vor. Vor ihrer Wahl in die Standeskommission war sie sechs Jahre als Departementssekretärin des Gesundheits- und Sozialdepartements tätig. Antonia Fässler ist die einzige Frau in der Innerrhoder Standeskommission, der dortigen Regierung. Auf die Landsgemeinde vom 26. April 2020 hat sie nun ihren Rücktritt erklärt.

Die Würdigung der Verdienste von Statthalter Antonia Fässler werde an der Landsgemeinde vorgenommen, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Appenzell Innerrhoden.

Den Sprung nach Bern schaffte sie nicht

Die Politikerin strebte zuletzt einen Sitz in Bern an: Sie wollte für die CVP AI in den Nationalrat – und damit die erste Innerrhoder Frau im Bundesparlament werden. Der parteiinterne Mitstreiter und Alt-Säckelmeister Thomas Rechsteiner liess sie bei der Wahl im vergangenen Oktober jedoch deutlich hinter sich.

Antonia Fässler wuchs zusammen mit drei Geschwistern in einer Gewerblerfamilie auf. Schon während ihrer Gymnasialzeit arbeitete sie im elterlichen KMU-Betrieb mit. Nach dem HSG-Studium arbeitete Fässler während sechs Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die CVP Schweiz in Bern. Während dieser Zeit lernte sie den Parlamentsbetrieb kennen und kam erstmals in Kontakt mit der Sozial-, Familien-, Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik.

2002 wurde sie stellvertretende Generalsekretärin im Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen, 2004 Departementssekretärin des Gesundheits- und Sozialdepartementes des Kantons Appenzell Innerrhoden, welches sie bis heute leitet. Mit dem Gesundheitswesen inklusive Spitalneubau führt sie ein anspruchsvolles Dossier.