St.Galler Kantonsratswahlen: Die Grünen erreichen Fraktionsstärke – am meisten Mandate verliert die SVP Grüne, Grünliberale, EVP und CVP legen zu. SP, FDP und SVP büssen Sitze ein.

Die Grünen bejubeln die Wahl der Stadtsanktgallerin Margot Benz (Mitte). Insgesamt hat die Partei vier Sitze dazugewonnen. Bild: Ralph Ribi

Der Trend aus den nationalen Wahlen setzt sich fort. Grüne und Grünliberale legen bei den St.Galler Kantonsratswahlen am stärksten zu. Die beiden Parteien gewinnen je vier Sitze. Somit kommen die Grünen neu auf neun Mandate, die GLP auf sechs. Ebenso zu den Gewinnern gehören die CVP und die EVP. Erstere holt einen zusätzlichen Sitz und stoppt somit ihre langjährige Talfahrt. Letztere erhält zwei Mandate – und ist somit nach vier Jahren Pause wieder im Kantonsrat vertreten.

Auf der Verliererseite stehen SVP, FDP und SP. Die SVP büsst fünf Sitze ein. Sie bleibt aber mit 35 Mandaten klar die stärkste Partei. Die FDP verliert vier Sitze, hält neu 22 und fällt somit hinter die CVP zurück, die auf 27 Mandate kommt. FDP und SVP haben beiden wieder dieselbe Anzahl Sitze wie nach den Wahlen vor acht Jahren. Die SP verliert zwei Sitze. Sie bleibt viertstärkste Kraft mit 19 Mandaten. Die Wahlbeteiligung lag zwischen 29 und 38 Prozent.

«Wir haben die Glasdecke durchbrochen»

Thomas Schwager, Präsident Grüne Kanton St.Gallen

Regina Kühne

Damit rutscht der St.Galler Kantonsrat leicht nach links. Bisher konnten FDP und SVP gemeinsam eine Mehrheit bilden, neu sind sie dazu auf andere Parteien angewiesen. Ausserdem haben die Grünen Fraktionsstärke erreicht. «Wir haben unsere Ziele übertroffen», sagt Parteipräsident Thomas Schwager. Das Minimalziel seien sieben Sitze gewesen, um eine eigene Fraktion bilden zu können. Jetzt sind es neun. «Wir haben die Glasdecke durchbrochen. Das erlaubt ein komfortableres Arbeiten», sagt Schwager. Die Grüne Welle sei auf der Kantonsebene angekommen. Gleichzeitig bedauert Schwager die Verluste der SP. «Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir ausschliesslich auf Kosten der bürgerlichen Parteien zulegen.» Doch mit einer zweiten Fraktion werde das links-grüne Lager deutlich gestärkt.

Nadine Niederhauser, Präsidentin GLP Kanton St.Gallen

Benjamin Manser

Knapp an der Fraktionsstärke vorbeigeschrammt ist die GLP. Die Grünliberalen haben die Verluste vor vier Jahren mehr als wettgemacht. 2012 holten sie fünf Mandate, 2016 waren es noch zwei, neu sind es erstmals sechs. Präsidentin Nadine Niederhauser will das gute Resultat nicht einzig auf einen grünen Trend zurückführen. «Ich glaube, dass die GLP auch mit ihrer wirtschafts- und gesellschaftsliberalen Haltung punkten konnte.» Die GLP politisiert derzeit gemeinsam mit der CVP in einer Fraktion. Würde sie sich jetzt mit der EVP zusammenschliessen, könnte sie eine weitere Fraktion bilden. Ein mögliches Szenario? «Wir müssen jetzt alle Möglichkeiten diskutieren», sagt Niederhauser. Man werde Gespräche mit allen Parteien führen, mit denen man politische Berührungspunkte habe.

Elf Frauen mehr im Parlament

Patrick Dürr, Präsident CVP Kanton St. Gallen.

Benjamin Manser

Patrick Dürr, Präsident der St.Galler CVP, ist mit dem Wahlausgang «äusserst zufrieden». Er spricht auch im Hinblick auf den Einzug Susanne Hartmanns in die Regierung von einem «Supersonntag». Der Sitzgewinn der CVP zeige, dass die Bevölkerung die lösungsorientierte Mitte stärken wolle.

Raphael Frei, Präsident FDP Kanton St.Gallen Benjamin Manser

FDP-Präsident Raphael Frei nimmt den Verlust der vier Sitze gelassen. «Vor vier Jahren hatten wir von Proporzglück profitiert. Dieses Mal hatten wir eher Pech.» Ist der Sitzverlust der FDP auch der zögerlichen Wende in der Klimapolitik geschuldet? Frei winkt ab. «Wir haben unsere Position in dieser Frage geschärft. Es wird vielleicht noch seine Zeit dauern, bis das bei den Wählern ankommt.»

Walter Gartmann, Präsident SVP Kanton St.Gallen

Regina Kühne

SVP-Präsident Walter Gartmann will trotz der fünf verlorenen Sitze nicht von einer Niederlage sprechen. «Die verlorenen Sitze schleckt keine Geiss weg. Wir sind aber immer noch klar die stärkste Partei im Kanton.»

Bettina Surber, Co-Präsidentin SP-Grüne-Fraktion Regina Kühne

Bettina Surber, Co-Präsidentin der SP-Grüne-Fraktion, blickt mit einem «lachenden und einem weinenden Auge» auf die Wahl. Die SP habe zwar Sitze verloren, insgesamt aber habe das links-grüne Lager zugelegt. «FDP und SVP werden nicht mehr im Alleingang Beschlüsse durchboxen können.» Und schliesslich sei diese Wahl auch eine Frauenwahl.

Tatsächlich werden bald deutlich mehr Frauen im St.Galler Kantonsrat sitzen als heute. Derzeit sind 21 der 120 Sitze von Frauen besetzt. Ab kommendem Juni werden es 32 sein.