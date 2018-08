Esther Friedli: «Paul Rechsteiner ist keine gute Vertretung für den Kanton St.Gallen»

Seit ihrer knappen Niederlage in den Regierungsratswahlen 2016 ist sie in Lauerposition: Esther Friedli über Karriereplanung, Angriffe gegen SP-Ständerat Paul Rechsteiner und weshalb ihr Vertrauen in die FDP angeschlagen ist.