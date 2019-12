Die Ämtli im Bundesparlament sind verteilt: Zwei St.Gallerinnen neu in der mächtigen Wirtschaftskommission Das Gerangel um die Kommissionssitze im Bundesparlament ist zu Ende. Die Ostschweiz ist in der Wirtschaftskommission stärker vertreten und hat neu einen doppelten Präsidenten.

Endlich können die Parlamentarier ihre Termine für die nächsten Monate planen: Die Kommissionssitze und weiteren Mandate sind verteilt. Anthony Anex, KEYSTONE

Für die Parlamentarier in Bern geht eine aufreibende Phase zu Ende: Die Mandate für die nächste Legislatur – also die Sitze in den Kommissionen und Delegationen – sind fertig verteilt. Die wichtigen Veränderungen für die Ostschweiz im Überblick: