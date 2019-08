«Die 17-Jährige ist im Moment das schwarze Schaf»

Die Zürcherin Cristina Baldasarre ist ehemalige Spitzenathletin im Synchron-Eiskunstlaufen und Spitzentrainerin mit eidgenössischem Fachausweis. Heute ist sie Sportpsychologin FSP, spezialisiert auf verschiedene Sportarten im Breiten- und Leistungssport, darunter das Kunstturnen. Zu den mutmasslichen sexuellen Übergriffen eines Trainers am Leistungszentrum für Kunstturnen in Wil sagt sie: «Das Schlimmste ist die psychologische Abhängigkeit. Die Kinder sind mehr in der Trainingshalle unterwegs, als mit der Familie zusammen.»