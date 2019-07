Der Zeitsparer: Mathias Brenner aus Frauenfeld ist Mitgründer des erfolgreichsten Schweizer Start ups der letzten Jahre Die Firma Sherpany hat eine App entwickelt, mit der sich Sitzungen effektiver und kürzer gestalten lassen. Das Produkt schlug im Markt ein, seitdem hat Mathias Brenner keine Zeit mehr für sich. Ida Sandl

Mathias Brenner, ein Frauenfelder, ist Mitgründer von Sherpany. An der Wand der Slogan der Firma: #Gewinne Zeit zurück. (Bilder: Donato Caspari)

Zeit ist kostbar. Zu wertvoll, um sie auf langatmigen Sitzungen zu vergeuden. Deshalb hat Sherpany eine App entwickelt, die Sitzungen schneller und effektiver macht. Sie ging durch die Decke. Sherpany wurde zum erfolgreichsten Schweizer Start-up der letzten Jahre.

Seitdem hat Mathias Brenner allerdings keine Zeit mehr für sich. Er ist Gründungsmitglied von Sherpany, 35 und gebürtiger Frauenfelder und sagt: «Es ging unglaublich schnell.» Vor sieben Jahren traf er Tobias Häckermann, einen der beiden Mitgründer, zum Mittagessen. Ein Freund hatte den Kontakt vermittelt. Er kenne zwei, die etwas auf die Beine stellen wollen, hat er gesagt. Und er denke, sie würden zusammenpassen. Damals war Brenner noch angestellt, er hatte eine Lehre bei der Witzig AG in Frauenfeld und ein Informatikstudium abgeschlossen.

Luxus bedeutet ihm nichts

Der Freund sollte recht behalten. «Es hat gefunkt», sagt Brenner. Er trägt Jeans und Sakko, keine protzige Uhr prangt am Handgelenk. In seiner Garage steht nicht einmal ein Auto, obwohl er sich das leisten könnte: «Luxus sagt mir nichts.» Nur in ein teures Rennvelo hat er investiert, damit fährt er von seiner Wohnung am Stadtrande von Zürich zur Arbeit.

Das Sherpany-Büro liegt im Niederdorf, vom Fenster aus sieht man auf die Limmat und den Bahnhof. Die Einrichtung könnte auch in einem stylischen Café stehen. Lange Tische, eine Couch, mittendrin windet sich eine riskante Treppe von einem Stockwerk zum nächsten. Bis auf eine Telefonkabine und das Sitzungszimmer sind die Arbeitsplätze offen. «Wir wollen Transparenz», sagt Brenner. Auch die Chefs haben keine fixen Plätze. Auf der Wand hinter Brenner steht der Slogan «#Get Time back», «Gewinne Zeit zurück».

Auf Anhieb interessierten sich Kunden wie Novartis für die App

Gestartet ist Sherpany mit einer App, die es Aktionären ermöglicht, online abzustimmen. Der Zeitpunkt für den Markteintritt war perfekt gewählt. Gerade hatte der Schaffhauser Ständerat Thomas Minder eine Initiative eingereicht, um die elektronische Stimmabgabe bei Aktionärsversammlungen zwingend vorzuschreiben. Auf Anhieb interessierten sich grosse Firmen wie Novartis für das Start-up. «Wir haben von Anfang an Geld verdient», sagt Brenner.

Die junge Firma wuchs rasant. Brenner, der für die Mitarbeiter zuständig ist, schaffte es kaum, genug Leute einzustellen. Im Rückblick meint er: «Wir haben in dieser Zeit oft zu wenig genau darauf geschaut, wer zu uns passt.» Manche Neuzugänge habe er kein einziges Mal persönlich getroffen. Weil sie zum Beispiel in Portugal sitzen oder sogar in Indonesien. Es sei alles über Skype gelaufen.

im Sherpany-Hauptsitz im Zürcher Niederdorf: Mathias Brenner steht auf einer stylishen Treppe, die ein Stockwerk mit dem anderen verbindet.

Nicht immer war es eine glückliche Wahl. Es sei vorgekommen, dass die Neuen die Erwartungen nicht erfüllt oder eine völlig andere Einstellung zur Arbeit gehabt hätten als das übrige Team. Sherpany musste sich wieder von ihnen trennen. Auch das sei über Skype gelaufen. Es waren Einzelfälle, trotzdem habe es ihm schlaflose Nächte bereitet. Brenner sagt:

«Hinter einer Kündigung stecken immer menschliche Schicksale.»

Wenn die Angestellten bis zu zehn Flugstunden entfernt sind, ist Kontrolle sehr schwierig. Es entspricht auch nicht Brenners Philosophie. Er gewährt seinem Team so viel Freiheit wie möglich. Ein Mitarbeiter in Portugal sei leidenschaftlicher Surfer und habe seinen Arbeitsplatz am Strand eingerichtet. So etwas setzt grosses Vertrauen voraus. Am Ende muss allerdings das Ergebnis stimmen.

Mittlerweile hat Sherpany einen so guten Ruf, dass sich mehr Leute bewerben, als Stellen frei werden. Der Auswahlprozess ist aufwendiger und länger geworden. Denn Fehlentscheidungen kosten Zeit und Nerven und vergiften das Arbeitsklima. Bevor sie zum Interview eingeladen werden, müssen die Bewerber digital eine Aufgabe lösen. Das letzte Wort vor der definitiven Zusage hat das Team. Nur wenn alle einstimmig für den Neuen oder die Neue sind, wird der Vertrag abgeschlossen. «Die Hürde muss so hoch sein, dass der Bewerber das Gefühl hat, ich habe etwas Schwieriges geschafft.»

Zwölf Stunden pro Tag findet Brenner «sehr erträglich»

Vor kurzem hat Brenner den hundertsten Mitarbeiter eingestellt. Es macht ihn stolz, dass Sherpany so vielen Menschen Lohn und Arbeit geben kann. Allerdings ist die digitale Welt sehr kurzlebig: «Wir müssen heute entwickeln, was der Markt in Zukunft braucht.» In der Anfangsphase hat Brenner 16 bis 18 Stunden pro Tag gearbeitet. Mittlerweile habe sich das Tagespensum auf zwölf Stunden eingespielt, das kommt ihm «sehr erträglich» vor. Die Begeisterung zählt mehr als die Stunden, die er für etwas aufwendet.

Als Sherpany mitten im Aufbau war und Brenner so gut wie keine Freizeit blieb, hat er seine Freundin und heutige Frau kennen gelernt. «Sie hat die intensivste Zeit miterlebt.» Seitdem sei es nur besser geworden. Jetzt steht Mathias Brenner ein neuer Lebensabschnitt bevor: In diesen Tagen kommt sein erstes Kind zur Welt. Das wird sein Leben noch gründlicher auf den Kopf stellen.