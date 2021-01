Interview «Der Verteilkampf wird sich verschärfen»: Die drei neuen St.Galler Regierungsräte Susanne Hartmann, Laura Bucher und Beat Tinner im grossen Interview Am 1. Juni haben sie ihr Mandat in der St.Galler Regierung angetreten: Die Bauchefin, die Innenministerin und der Volkswirtschaftsdirektor finden, dass St.Gallen den Vergleich mit andern Kantonen nicht scheuen muss.

Bucher, Damann, Tinner - Interview mit den drei Neuen in der St.Galler Regierung. Bild: Tobias Garcia

Sie sind seit vier Monaten Regierungsrätin, Regierungsrat. Wie fühlt es sich an, über eine halbe Million Menschen bestimmen zu können?



Susanne Hartmann: Wir bestimmen nicht über die St.Gallerinnen und St.Galler. Sie haben uns bestimmt. Und das Volk entscheidet in ganz vielen Fragen an der Urne mit.

Beat Tinner: Mein Ziel ist, dieser halben Million Personen das Bestmögliche zu bieten – ihnen zu dienen. Aber nicht nur den Menschen, auch den Unternehmen.



Sie sehen sich also nicht in einer Machtposition?



Laura Bucher: Keinesfalls. Ich fühle mich geehrt, dass mir die Verantwortung für wichtige Themen, die diesen Kanton prägen und bestimmen, übertragen worden ist. Ich sehe das als Privileg und als Vertrauensbeweis.

Hartmann: Wir sind Dienstleister. Ich fühle mich den Menschen verpflichtet, dass es ihnen in diesem Kanton gut geht, nicht nur den Unternehmen.

Tinner: Diese Machtfrage ist nicht relevant. Viel entscheidender ist, wie wir gemeinsam den Kanton weiterbringen. Die Verwaltung, die Verbände, die eigene Partei – sie holen uns schon zurück, falls wir einmal zu übermütig werden.



Regierungsrätin Susanne Hartmann. Bild: Tobias Garcia

Hartmann: Meine Partei hat mich noch nicht zurückgepfiffen.

Tinner: Meine auch nicht.

Bucher: Wenn wir von Dienen reden: Ich will als Regierungsrätin für die Menschen greifbar und zugänglich sein. Deshalb sind mir direkte Begegnungen mit der Bevölkerung wichtig. Das ist mit ein Grund, weshalb ich auch in den sozialen Medien präsent bin.

Das Foto Ihres roten Sofas im Büro, auf dem Sie es sich bequem gemacht hatten, sorgte für rote Köpfe. Regieren sie im Liegen?

Bucher: Nein, überhaupt nicht. Ich bin aktiv und voller Energie. Doch auch eine Regierungsrätin darf Dossiers auf einem Sofa sitzend studieren oder sich einmal fünf Minuten hinsetzen und sich etwas Ruhe gönnen. Es ist ein anspruchsvolles Amt, wir haben lange Tage, da ist es auch wichtig, dass man zu sich schaut. Das Sofa ist übrigens pink, nicht rot.

Regierungsrat Beat Tinner. Bild: Tobias Garcia

Tinner: Schon Rita Roos, ich habe ja das Büro der ehemaligen Regierungsrätin geerbt, soll ein Sofa in ihrem Büro stehen gehabt haben. Die Farbe ist mir allerdings nicht bekannt.

Bucher: Mir ist wichtig, nicht in Überaktivität oder Hektik zu verfallen, überlegt zu handeln, mit Bedacht und Verstand zu regieren – und eben nicht mit der Kettensäge, wie es die Kritiker meines Sofa-Posts propagieren.

Herr Tinner, verübeln Sie Ihrem Vorgänger, dass er einige Kaderleute in sein neues Departement mitgenommen hat?

Tinner: Nein, gar nicht. Ich sehe die Wechsel in erster Linie als Chance.

Frau Hartmann, auch Sie haben den bisherigen Generalsekretär durch einen Wiler Vertrauensmann ersetzt. Weshalb?

Hartmann: Die Zusammenarbeit wäre nicht einfach geworden. Der Wechsel war deshalb nötig.

Was haben Sie an der Regierungstätigkeit unterschätzt?

Tinner: Ich fühle mich pudelwohl in diesem Amt. Alle meine Vorstellungen und Erwartungen haben sich erfüllt.

Hartmann: An gewisse Formalien muss ich mich noch gewöhnen, auch während der Regierungssitzungen. Tradition ist gut, es braucht aber auch Schritte nach vorne, Anpassungen an die heutige Zeit.

Welche?

Hartmann: In den Regierungssitzungen siezen wir uns, obwohl wir alle per Du sind. Ich könnte gut mit einer Du-Kultur leben. Respekt und Anstand haben wenig mit der Anrede zu tun.

Regierungsrätin Laura Bucher. Bild: Tobias Garcia

Bucher: Die Intensität, mit der man von allen Seiten belobbyiert wird, hatte ich so nicht erwartet. Aber ich kann nachvollziehen, dass für viele der Wechsel an der Departementsspitze mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist. Deshalb ist mir wichtig, mit den Institutionen und Anspruchsgruppen einen offenen Dialog zu führen.

Hartmann Ich erlebe es grad umgekehrt: Ich hatte mehr Lobbyismus erwartet.

Welches Geschäft hat Ihnen in den vergangenen Wochen am meisten abverlangt?

Bucher: Die Bewältigung und die Auswirkungen der Coronakrise, von der Kita-Unterstützung über die Gratismasken für Bedürftige bis aktuell zu den Kulturhilfen, die schon laufen, die nun aber in eine nächste Phase überführt werden müssen. Was uns derzeit am meisten beschäftigt, sind die sozialen Auswirkungen der Pandemie.

Es werden mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen sein?

Bucher: Ja, leider. Wir müssen mit einem Anstieg der Sozialhilfe rechnen. Die wirtschaftlichen Aussichten sind nicht die besten. Das wird unweigerlich dazu führen, dass Menschen aus dem Arbeitsmarkt fallen. Wir müssen parat sein, um diese Krise für die Menschen möglichst abzufedern und zu verhindern, dass sie in die Armut abrutschen.

Tinner: Wir gehen von etwa 4,5 Prozent Arbeitslosigkeit im nächsten Jahr aus. Das ist für unseren Kanton ein hoher Wert. Bislang konnten wir auf bestehende Instrumente wie Kurzarbeitsentschädigung zurückgreifen. Nun gibt es aber Branchen mit an sich gesunden Unternehmen, die bis heute null Franken Umsatz machen konnten. Der Kanton richtete bislang Darlehen aus. Doch nun dürfte bald einmal die Diskussion losgehen, ob wir auch A-fonds-perdu-Beiträge ausrichten sollen.

Frau Hartmann, Sie schütteln den Kopf.

Hartmann: Ich finde es ganz schwierig, wenn der Staat derart eingreift.

Tinner: Ich sagte nicht, A-fonds-perdu-Beiträge seien die Lösung. Dennoch: Diese Diskussion werden wir in der Regierung führen müssen.



Der Winter steht vor der Tür, die inländischen Gäste werden ausbleiben. Muss der Kanton dem Tourismus, der Gastronomie, der Hotellerie, den Bergbahnen unter die Arme greifen?

Tinner: Nein. Die Schutzkonzepte greifen, der Wintertourismus wird recht gut über die Bühne gehen – ohne Après-Ski.

Gastrecht im Baudepartement: Die drei neuen Regierungsräte Beat Tinner, Susanne Hartmann und Laura Bucher beim Interview. Bild: Tobias Garcia

Bucher: Die Schutzkonzepte erlauben es, eine Bergbahn zu benutzen, auswärts zu essen oder einen Kulturanlass zu besuchen. Die Bevölkerung muss sich darauf verlassen können – und sie darf es auch.

Hartmann: Dennoch ist in der Bevölkerung eine Zurückhaltung zu spüren.

Bucher: Das stimmt. Es ist aber auch unsere Aufgabe, Vertrauen zu schaffen und aufzuzeigen, dass die Schutzkonzepte funktionieren. Wir werden uns an die Masken gewöhnen müssen, auch daran, dass man ein Konzert mit Maske geniessen muss. Und wir werden feststellen, dass ein solcher Konzertabend trotzdem schön sein kann.

Sind Grossveranstaltungen definitiv passé?

Bucher: Es werden künftig vermehrt neue Formen gefragt sein. Es müssen auch neue, kleinere Räume bespielt werden. Diesen Transformationsprozess müssen die Kulturinstitutionen nun leisten – und sie tun es auch.

Hartmann: Ich bin eher der vorsichtige Typ. Wir werden uns in den nächsten Wochen sehr gut überlegen müssen, ob und falls ja, welche weiteren Massnahmen wir ergreifen wollen. Denn: Einen zweiten Lockdown werden wir nicht überleben, in der Kultur nicht, aber auch in der Wirtschaft nicht.

Corona hat das Klima in den Hintergrund gedrängt. St.Gallen hat seine Klimaziele deutlich verfehlt. Nimmt der Kanton das Thema zu wenig ernst?

Regierungsrätin Susanne Hartmann. Bild: Tobias Garcia

Hartmann: Wir haben in den letzten Wochen intensiv am Thema Energie gearbeitet. Ich bin froh, dass wir den Nachtrag zum Energiegesetz im Parlament durchgebracht haben. Nun hoffe ich, dass es nicht zum Referendum kommt. Der Klimawandel betrifft uns alle. Ich finde es daher gut, dass die Klimajugend wieder vermehrt Zeichen setzt.

Ist der Kanton St.Gallen 2050 klimaneutral?

Hartmann: Wenn ich Wahrsagerin wäre, könnte ich Ihnen eine Antwort geben. Wir müssen alles daransetzen, dieses Ziel zu erreichen, es wird aber ein schwieriger, steiniger Weg werden.

Nun liegt ein tiefrotes Budget für das nächste Jahr vor. Der Verteilkampf wird sich verschärfen.

Tinner: Das glaube ich nicht. Ich werde mich für meine grünen Ämter einsetzen. Wir werden im Bereich Biodiversität auch personell aufstocken. Ich spüre einen klaren Willen der Regierung, in Fragen von Klima, Energie und Natur vorwärtszumachen.

Hartmann: Den Verteilkampf wird es geben. Daher ist es wichtig, dass sich die Regierung dazu bekennt, was sie will, auch finanzpolitisch. Was die Energie und das Klima betrifft, habe ich ihre Unterstützung. In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass auch das Gewerbe von den Ausgaben profitiert. Zum Beispiel beim Ersatz fossiler Heizungen: 80 Prozent der Wertschöpfung fliesst ins heimische Gewerbe, eine Win-win-Situation für Wirtschaft und Energiepolitik.

Bucher: Ich bin sehr froh, dass unsere neue Energieministerin solche Akzente setzt. Aber es braucht das Bekenntnis der gesamten Regierung, dass uns diese Themen wichtig sind. Erst dann werden wir auch in finanziell schwierigeren Zeiten Personal und Ressourcen zur Verfügung stellen, um unsere Ziele erreichen zu können.

Wann kommt das nächste Sparpaket?

Regierungsrat Beat Tinner. Bild: Tobias Garcia

Tinner: Sie können bei einem Defizit immer schwarzmalen und das nächste Entlastungspaket fordern. Optimierungen werden zwingend sein. Doch die Regierung hat entschieden, erst einmal den Schritt ins nächste Jahr zu machen. Dann lässt sich besser abschätzen, wohin die Reise geht.

Bucher: Wir müssen als Regierung wissen, wo wir in dieser Legislatur Akzente setzen wollen und welche Akzente unverzichtbar sind – und dies dem Parlament gegenüber dann auch vertreten.

Also keine Sparrunde?

Bucher: Es ist falsch, sich in vorauseilendem Gehorsam in eine Sparrunde zu begeben. Und wir dürfen in dieser Debatte die Einnahmenseite nicht vergessen. Woher kommen die Mittel, die dem Kanton zur Verfügung stehen? Wer erbringt die Einnahmen? In welcher Form?

Hartmann: Wir richteten in den letzten Jahren den Fokus zu sehr auf die Steuern für Unternehmen. Wir müssen wieder vermehrt natürliche Personen in den Kanton holen und Hochqualifizierte hier halten. Dazu brauchen wir entsprechende Arbeitsplätze. Da haben wir Nachholbedarf. Die IT-Strategie und der Medical Master sind wichtige Ansätze.

Regierungsrätin Laura Bucher. Bild: Tobias Garcia

Bucher: Der Steuerfuss allein macht keinen Kanton attraktiv. Wir sollten die Standortattraktivität ganzheitlich verstehen, dazu gehören auch Umwelt, Infrastruktur, Kultur und Bildung. Wir haben definitiv einen grossen Nachholbedarf bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Tinner: Mit Jammern und Betteln kommen wir nicht weiter. Wir sind einwohnermässig der fünftgrösste Kanton. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen auf Augenhöhe mit den anderen Kantonen auftreten und unsere Standortvorteile in die Waagschale werfen.

Hartmann: «St.Gallen kann es» – dieser ehemalige Slogan ist unnötig. Wir können es, wir müssen das nicht speziell betonen, wir müssen es einfach leben. Wir müssen uns auch nicht ständig gegenüber Zürich abgrenzen. Wir sind eine gute Ergänzung zu Zürich. Davon profitieren die st.gallischen Nachbarregionen des Kantons Zürich.

Frau Bucher, Herr Tinner: Sie waren im Parlament Konkurrenten. Nun sind Sie beide in der Regierung – und nur noch nett zueinander?

Bucher: Wir fahren regelmässig gemeinsam Zug, ob am Morgen früh oder am Abend spät. Natürlich haben wir auch inhaltliche Diskussionen, die sind aber immer spannend und fair wie schon im Wahlkampf.

Worüber haben Sie sich jüngst gestritten?

Tinner: Das sagen wir Ihnen nicht.

Frau Bucher, Sie sind das jüngste Regierungsmitglied. Hört Ihnen das Gremium zu?

Bucher: Wir hören alle einander zu.

Tinner: Wir sind alle gleichberechtigt. Alle können ihre Positionen, ihre Haltungen einbringen.

Hartmann: Wir fighten zum Teil hart in der Regierung, aber wir haben eine tolle Atmosphäre.

Die drei Neuen fühlen sich wohl in der Regierung - Beat Tinner, Susanne Hartmann und Laura Bucher. Bild: Tobias Garcia

Frau Bucher, welche Eigenschaft schätzen Sie an Herrn Tinner am meisten?

Bucher: Dass er alle Geschäfte sehr gut kennt.

Herr Tinner, womit hat Sie Frau Hartmann überrascht?

Tinner: Mit ihrer Diskussionsfähigkeit. Ich schätze die Auseinandersetzung mit ihr, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind.

Frau Hartmann, was bewundern Sie an Frau Bucher?

Hartmann: Ich schätze ihr Fachwissen, ihre offene, kollegiale Art. Wir sind in kurzer Zeit gute Kolleginnen geworden.