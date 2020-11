«Der Umgang mit Coronafällen an der Kantonsschule ist ein Skandal»: Eltern kritisieren Kommunikation des Kantons St.Gallen Zwei Mütter von St.Galler Mittelschülern stören sich daran, dass Eltern nicht von der Schule sondern durch ihre Kinder von Coronafällen im Klassenzimmer erfahren. Derweil hält das Amt für Mittelschulen fest, dass es sich an die Vorgaben des Kantons hält.

An Schweizer Mittelschulen gilt eine Maskenpflicht. Bild: Samuel Golay/Keystone

(nat) An St.Galler Mittelschulen gelten die generellen Hygieneregeln, also beispielsweise Abstandhalten und eine Maskenpflicht. Würde dieses Schutzkonzept eingehalten, bestehe kein gesteigertes Risiko für eine Coronainfektion an der Schule, schreibt der Kanton auf Anfrage von FM1Today.

Wenn es dennoch zu Coronafällen in Klassen kommt, entscheidet die Schulleitung gemeinsam mit dem Kantonsarztamt, ob die gesamte Klasse auf Fernunterricht wechseln muss. Eine freiwillige Quarantäne für Lehrpersonen und Schüler, die mit einer infizierten Person Kontakt hatten, ist nicht vorgesehen. Die Mutter eines Kantischülers sagt aber gegenüber dem Onlineportal:

«Es stört mich, wenn es seitens des Kantons heisst, die Schule sei kein Ort der Ansteckung.»

Ihr Sohn wurde positiv auf Covid-19 getestet und sie geht davon aus, dass er sich in der Schule angesteckt habe. Auch die Lehrperson wurde positiv auf das Coronavirus getestet und erst als es einen dritten Schüler erwischte, sei die Klasse in Quarantäne geschickt worden.

Eltern werden durch die Schüler informiert

Die Mutter des Kantischülers stört sich daran, dass die Eltern nicht direkt von der Schule sondern durch ihre Kinder über die Coronafälle informiert würden: «Die Kommunikation sollte besser werden und Personen, welche engen Kontakt mit Infizierten hatten, sollen in Quarantäne dürfen. Ich fühle mich in der aktuellen Situation ohnmächtig ausgeliefert.»

Eine weitere Mutter, die ebenso unzufrieden mi dem Vorgehen ist, wendet sich in einem Schreiben an FM1Today mit den Worten:

«Der Umgang mit Coronafällen an der Kantonsschule ist ein Skandal.»

Sie wisse, dass die Kantonsschule nach den Vorgaben des Kantons handelt, «aber auch hier muss man sich fragen, ob die Verantwortlichen die Situation noch im Griff haben.»

Das Amt für Mittelschulen begründet das Vorgehen folgendermassen: «Mittelschülerinnen und -schüler sind urteilsfähig.» Und hält fest, dass es nicht viele Eltern seien, die mit der aktuellen Lösung unzufrieden sind.