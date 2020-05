Live Der Ticker aus der Olma-Halle: St.Galler Kantonsrat tagt an drei Halbtagen ++ Im Mittelpunkt stehen die Corona-Hilfspakete ++ Die Aufräumsession ist die letzte in alter Besetzung Viel Platz, wenig Papier: Rund 200'000 Franken kosten die Aufräumsession in dieser Woche und die Junisession, die ebenfalls in der Olma-Halle stattfinden wird.

Der Kantonsrat im Livestream

14:02 Uhr

Bruno Damann ist ab 1. Juni neuer Regierungspräsident des Kantons St.Gallen – der neue Gesundheitschef, der bereits die höchste Stimmenzahl bei der Regierungsratswahl auf sich vereinte, wurde glanzvoll mit 103 Stimmen gewählt (absolutes Mehr 52).

13:58 Uhr

Yvonne Suter. Regina Kühne

Yvonne Suter, CVP, begrüsst namens der CVP-GLP-Fraktion das Massnahmenpaket der Regierung, die auf einer dringlichen Verordnung basiert: Die Regierung habe rasch und unbürokratisch gehandelt. Die Massnahmen bauten auf den Massnahmen des Bundes auf, was richtig sei. Wichtig sei auch, dass der Spagat mit den Solidarbürgschaften gelinge und dass es nicht zu Missbräuchen komme. «Das Ergebnis der Vorberatung nehmen wir mit Freude zur Kenntnis.»

Es sei richtig, nun die Kitas und Tagesfamilien nicht im Stich zu lassen. Wenn die Wirtschaft über längere Zeit ins Stottern gerate, sei es richtig, nun fünf Millionen Franken für private Härtefälle bereitzustellen. Die CVP-GLP-Fraktion lehnt die Idee eines Nothilfefonds ab.

13:38 Uhr

Es folgt das Hauptgeschäft, das «Gesetz über die Gewährung von ergänzenden Krediten und Solidarbürgschaften in Folge des Coronavirus». Ziel sei es, rasch subsidiär zu den Massnahmen des Bundes zu wirken, sagt Kommissionspräsident Christof Hartmann. Kindertagesstätten, die von ihren Gemeinden nicht unterstützt werden, werden vom Kanton per Darlehen an die Gemeinde unterstützt.

Die Kommission will ein vereinfachtes Verfahren für Steuererlasse einführen. Der Steuerrabatt soll 40 Prozent, aber maximal 10'000 Franken betragen. Der Kanton geht von Steuerausfällen bei Kanton, Gemeinden und Kirchgemeinden von 19 Millionen Franken aus (Kanton 9, Gemeinden 8, Kirchen 2 Millionen Franken). Die Firmen sollen ihre Notlage nicht beweisen müssen, sondern lediglich glaubhaft machen müssen. Die Kommission will statt einer Nothilfe bedürftigen Menschen mit einem Betrag von fünf Millionen Franken im Budget 2021 unter die Arme greifen.

13:37 Uhr

Ebenfalls in der Februarsession wurde ein Nachtrag zum neuen Planungs- und Baugesetz gutgeheissen, der den Gemeinden mehr Spielraum bei der Planung einräumt. Auch hier gibt es keine Wortmeldungen - die Vorlage ist in zweiter Lesung durchberaten.

13:35 Uhr

Im Februar hatte der Rat in erster Lesung den IX.Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz gutgeheissen. Die zweite Lesung erfolgt ohne Wortmeldung. Das Kantonsparlament hatte der Regierung im September 2018 den Auftrag erteilt, gesetzliche Grundlagen zu schaffen, damit betreutes Wohnen über die Ergänzungsleistungen (EL) vergütet werden kann. Mit der neuen Gesetzesgrundlage sollen verfrühte Heimeintritte verhindert werden. Mit der Änderung im Ergänzungsleistungsgesetz wird eine Lücke beim betreuten Wohnen geschlossen.

13:28 Uhr

Während der Ratspräsident die Mitglieder auf den neusten Stand der Dinge bringt, ein Blick auf die abgeschlossenen Vorbereitungen für die Session: 280 Tische – jeweils in zwei Meter Abstand –, Computerarbeitsplätze, 200 Steckdosen, ein Kilometer verlegte Stromkabel, 130 Laufmeter verbaute Wände, eine mobile Audio-, Video- und Abstimmungsanlage, dazu kommen Sitzungszimmer, Kaffeemaschinen, usw. usw. – der technische Aufwand für die Session «extra muros» ist enorm. Und er kostet: Rund 200'000 Franken sind für diese Session und die kommende Junisession veranschlagt.

13:15 Uhr

Die Ratsglocke läutet: Kantonsratspräsident Daniel Baumgartner eröffnet die ausserordentliche Sitzung pünktlich. Ausserordentlich nicht nur in reglementarischer Hinsicht, sie sei für alle eine grosse Herausforderung. Für die Vorbereitung der Session gibt es warmen Applaus. Baumgartner appelliert an die Eigenverantwortung jedes einzelnen. Es sei wichtig und richtig, dass das Parlament jetzt tage. Als Volksvertreter sei es wichtig, sich vorbildlich gegenüber der Bevölkerung zu verhalten.

Kantonsrat und designierter Regierungsrat Beat Tinner (FDP) desinfiziert die Hände. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

13:12 Uhr

... zudem ist es die letzte Session in alter Besetzung. Im Juni nimmt dann der neugewählte Kantonsrat seine Arbeit auf, daher die Bezeichnung «Aufräumsession». Zuschauer sind - anders als im normalen Ratsbetrieb - ausgeschlossen: Die Öffentlichkeit kann die Debatten im Kantonsrat nur via Livestream (siehe oben) oder unserem Ticker mitverfolgen.

Eine Mitarbeiterin desinfiziert die Ratsglocke. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

13:11 Uhr

Guten Nachmittag. Wir begrüssen Sie herzlich zum Auftakt der Session des St.Galler Kantonsrats «extra muros» in der Olma-Halle 2.1, die (ohne Tische) Platz für 1100 Personen böte. Die Session steht gleich zweifach unter besonderen Vorzeichen: Die Parlamentarier sehen sich wegen der Coronasession seit Februar zum ersten Mal wieder ...