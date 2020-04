Wann kommt die Corona-App? St.Gallen bietet sich als Pilotkanton an

Derzeit arbeiten Forscher in verschiedenen europäischen Ländern an Contact-Tracing-Apps. Im Gegensatz zu Südkorea oder Singapur, wo bereits zu Beginn der Pandemie Apps eingesetzt wurden, sollen in Europa allerdings keine Standortdaten der Smartphone-Nutzer verwendet werden. Die Daten basieren auf Bluetooth-Signalen: Treffen sich zwei Personen, speichert die App die Kontakte und den Zeitpunkt des Treffens. Infiziert sich eine Person später und teilt dies der App mit, werden jene Nutzer informiert, die mit der infizierten Person Kontakt hatten. Beim unter anderem von ETH-Forschern verfolgten Konzept DP-3 TT (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) werden persönliche Daten nur lokal auf den Geräten der Nutzer gespeichert. Daten, die auf einem zentralen Server gespeichert werden, sind so verschlüsselt, dass sie nicht auf Personen zurückgeführt werden können.



Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) begrüsst den Ansatz, gibt aber zu bedenken, dass für eine abschliessende datenschutzrechtliche Beurteilung letztlich die konkrete Umsetzung im Alltag massgeblich sein werde. (al)