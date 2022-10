Der stärkste Schwingklub feiert Am Samstagabend zelebrierte der Schwingklub am Ottenberg sein 100-jähriges Bestehen in der Mehrzweckhalle in Bussnang.

Vereinspräsident Sämi Ilg und Schwinger Domenic «Dodo» Schneider werfen einen ersten Blick in die Festschrift. Bild: Monika Wick

«Ich behaupte, dass der Schwingklub am Ottenberg der stärkste der Schweiz ist», sagt Sepp Notz. Für seine Aussage erhält der Präsident des Thurgauer Kantonalen Schwingerverbandes zustimmenden Applaus. Zum 100-Jahr-Jubiläum, das der Klub am Samstag feierte, findet Sepp Notz weitere launige Worte, in denen er die Vereinsgeschichte in Relation setzt mit einem Menschenleben und dem Bestehen des Universums. «Keiner, der bei der Gründungsversammlung dabei war, kann heute noch dabei sein», sagt er. Aber alle anderen, die sich zur Feier in der Mehrzweckhalle Hohenalber versammelt haben, feiern den runden Geburtstag ausgiebig.

Passend zur traditionellen Sportart gestaltet sich auch das Rahmenprogramm. Die Silvester-Treichler aus Märstetten läuten den Festakt ein, weiter gibt es Gesang vom Jodlerclub Weinfelden und vom Jodlerchörli Ottenberg. Zu den Gratulanten gehört Gemeindepräsident Ruedi Zbinden, der Bussnang als Schwinger-Hochburg bezeichnet. «Ihr habt gezeigt, dass ihr im Ring zu den Bösen gehört», sagt er. Weitere Reden halten Vereinspräsident Sämi Ilg und der ehemalige Schwingerkönig Silvio Rüfenacht, der seine Beziehungen zum Schwingklub am Ottenberg beschreibt. «Die vielen Freundschaften und Kameradschaften will ich nie missen», sagt er.

Gespannte Blicke bei der Präsentation des neuen Outfits der Schwinger. Bild: Monika Wick

Festschrift trift ein Tag vor dem Anlass erst ein

Im Schwinger-Talk stellen sich Daniel Tschanz, Technischer Leiter Jungschwinger, Simon Schild, Technischer Leiter Aktivschwinger, und Domenic «Dodo» Schneider den Fragen von Daniel Kretz und fördern mit ihren Antworten viele lustige Vereinsgeschichten zu Tage. «Läck, die Farbe», bemerkt eine Frau lachend, als die Schwinger ausnahmsweise vom Sägemehlring auf den Laufsteg wechseln und ihre Tenues der vergangenen Jahrzehnte vorführen. Auf grossen Anklang stösst dagegen der neue Trainer, der präsentiert wird. Abschliessend stellt Sämi Ilg den Werdegang der Festschrift vor, die sich als richtiges Buch mit zahlreichen Seiten entpuppt. «Heute können wir das Buch, das gestern angekommen ist, endlich begutachten», sagt er lachend.