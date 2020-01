Der politische Alltag in Liechtenstein beginnt mit der Thronrede von Erbprinz Alois: «Wir möchten vermehrt in innovative Infrastrukturprojekte investieren» Auf die Eröffnung des Landtags mit der Thronrede von Erbprinz Alois beginnt in Liechtenstein der politische Alltag. In einem Jahr finden Wahlen statt, was die politische Arbeit zweifellos beeinflussen wird. Bereits Ende Januar gibt es eine Sondersitzung des Landtags, die ausschliesslich der Position Liechtenstein im Rahmen des Brexit gewidmet ist.

Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein spricht zum Liechtensteiner Staatsfeiertag am 15. August 2019. KEYSTONE

Erbprinz Alois macht sich keine Illusionen, dass ein Wahlkampf immer auch ein Wettlauf um die Gunst der Wählerinnen und Wähler ist. In seiner Thronrede zur Eröffnung des Landtags mahnte er die seiner Ansprache stehend lauschenden Abgeordneten, keine Wahlgeschenke zu machen, die zu unverantwortlichen Staatsausgaben führen könnten. Von den Haushaltzielen, die eine ausgeglichene Bilanz zwischen Einnahmen und Ausgaben vorgeben, sollte nicht abgewichen werden. Gleichzeitig ermunterte er das Parlament, «zukunftsweisend in innovative Infrastrukturprojekte zu investieren, die einen Mehrwert für die Zukunft abwerfen.»

Notwendige Reformen

Vor einem Jahr hatte Erbprinz Alois in seiner Thronrede Klagen aus der Bevölkerung über Orientierungslosigkeit, über Reformstau und fehlendes Vertrauen in die Politik erwähnt. Die Abgeordneten ersuchte der Erbprinz um gut durchdachte Investitions- und Reformprojekte, die in einem Klima konstruktiver Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament über die Bühne gebracht werden sollten. Dem damaligen Rat, das «Politik-Marketing auf das Nötigste beschränken», folgten die Abgeordneten nur teilweise. Insbesondere bei parlamentarischen Vorstössen war unverkennbar, wie Politpropaganda betrieben wurde und Wähleraufmerksamkeit erregt werden sollte.

Die von Alois konkret genannten, notwendigen Reformen können wohl auch im letzten Abschnitt der vierjährigen Legislaturperiode nicht zum Abschluss gebracht werden: Die Sicherung der Sozialsysteme und die Finanzierung von Pflege und Betreuung im Alter sowie die Reform des Gesundheitsbereichs werden auch das nächste Parlament noch beschäftigen.

Lösung für das Pendlerproblem

Für eine zukunftsgerichtete Raumplanung und die Lösung des Verkehrsproblems, das hauptsächlich auf den Zustrom von Pendlern aus der Schweiz und Österreich zurückzuführen ist, sind erst Ansätze erkennbar. Das Pendlerproblem mit den täglichen Staus am Morgen und am Abend möchte die Regierung mit einer S-Bahn zwischen Buchs und Feldkirch sowie Bus-Zubringer an den Haltestellen lösen. Die vor mehr als einem Jahrzehnt in die Wege geleitete S-Bahn-Planung ruht jedoch seit 2015, weil sich die Partner Liechtenstein und Österreich bisher nicht auf einen gemeinsamen Finanzierungsschlüssel einigen konnten. Nach der Regierungsbildung in Österreich zeigt sich Wirtschaftsminister Daniel Risch optimistisch, etwas Bewegung in die Angelegenheit zu bringen. Zu seiner Planung gehört jedenfalls eine Mobilitätsstrategie und ein Mobilitätskonzept, das noch dieses Jahr vorgelegt und die S-Bahn umfassen soll.

Volkswahl der Regierung

Risch ist neben der erst im vergangenen November neu gewählten Aussenministerin Katrin Eggenberger das einzige Regierungsmitglied, das bereits erklärt hat, sich für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stellen. Noch nicht entschieden hat sich Umwelt- und Bildungsministerin Dominique Hasler, während Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini seinen Rückzug ankündigte. Regierungschef Adrian Hasler will sich erst in der zweiten Jahreshälfte über eine erneute Kandidatur äussern, um bis dahin in Ruhe arbeiten zu können. Ob das gelingen wird, bleibt vorerst offen.

Aber auch so wird die Regierung schon im Frühlinge im Fokus einer öffentlichen Diskussion stehen: Die «Demokraten pro Liechtenstein» haben im Landtag einen Vorstoss eingebracht, der die Volkswahl der Regierung zum Ziel hat. Die Splitterpartei stützt den Vorstoss auf eine Umfrage, die 2016 von einem Schweizer Meinungsforschungsinstitut in Liechtenstein durchgeführt wurde. Die Wählerschaft verspreche sich von einer «Direktwahl grossmehrheitlich mehr Sachpolitik, eine bessere Meinungsvertretung und dass parteiunabhängig die geeignetste Person gewählt» werde, fassen die Demokraten das Umfrageergebnis zusammen. Die beiden Regierungsparteien FBP und VU können der Volkswahl der Regierung nicht viel abgewinnen, die kleinen Parteien hingegen erhoffen sich davon den Einzug in die Regierung. Der Vorstoss wird wahrscheinlich noch nicht, wenn überhaupt, für die nächsten Wahlen wirksam, aber für kontroverse und leidenschaftliche Diskussionen ist im Vorwahljahr mit hoher Wahrscheinlichkeit gesorgt.

Brexit-Übergangsphase

Bevor sich das Parlament mit solchen innenpolitischen Themen befassen wird, findet zuerst noch eine aussenpolitische Debatte statt. Im Rahmen einer Sondersitzung hat sich der Landtag am 29. Januar mit dem Brexit auseinanderzusetzen. Die Regierung legte ein mit Grossbritannien schon 2018 ausgehandeltes Abkommen vor, das die Modalitäten nach dem EU-Austritt des Königreichs regeln soll. Weil der Brexit nicht nur die EU, sondern auch den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) betrifft, will die Regierung vorsorgen, dass die EWR-Rechte der Liechtensteiner Staatsangehörigen in Grossbritannien während der Brexit-Übergangsphase gesichert bleiben. Zudem holt sich die Regierung mit einem Brexit-Gesetz die Ermächtigung ein, diese Phase verlängern zu können, sofern sich EU und Grossbritannien auf eine Verlängerung einigen. Ausserdem erhält die Regierung die Berechtigung, für die weitere Zukunft mit Grossbritannien zu verhandeln.

Aktuell sind zwar nur etwa 100 liechtensteinische Staatsbürger mit Aufenthalt in Grossbritannien betroffen, weit umfangreicher jedoch sind die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Eine Reihe von Unternehmen hat Tochtergesellschaften oder Filialen in England. Darunter eine Firma, die zu den «Hoflieferanten» des Königshauses gehört: Heizungen und Warmwasserbereitungsanlagen «Made in Liechtenstein» wurden schon in Windsor Castle, im Buckingham Palace sowie in der königlichen Residenz in Schottland eingebaut.

Klimaverträgliche Finanzmittelzuflüsse

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Greta-Klima-Effekt auch im Fürstentum im Vorwahljahr eine besondere Rolle spielen. Ein erster «grüner Vorstoss» liegt von der VU bereits vor. Der Juniorpartner der Koalitionsregierung fordert die Regierung auf, Massnahmen zu prüfen, wie «Finanzmittelzuflüsse klimaverträglich ausgestaltet» werden könnten. Nach dieser Forderung sollen auch die Staatsfinanzen bzw. die Anlagen der Steuervermögen einem «Klimatest» unterzogen werden, bei dem die Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit der Staatsreserven überprüft werden sollen.