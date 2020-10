Der Organisator der Corona-Demo in Kreuzlingen beschwichtigt: «Wir sind keine Chaoten, wir kämpfen nur für Volksrechte»

Insgesamt 29 Versammlungen und Demonstrationen sind am Wochenende in Konstanz angemeldet, 17 am Samstag und 12 am Sonntag, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Stadt Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz heisst. Für die Kundgebungen sind Initiativen gemeldet worden, die die aktuelle Politik zur Corona-Prävention kritisieren. Der Grossteil der Initiativen steht für Themen wie Solidarität, Verantwortung in Zeiten der Corona-Krise und den Kampf gegen Antisemitismus ein, heisst es weiter. Mit Auflagen der Stadt sollen Corona-Massnahmen eingehalten und rechtsradikale Strömungen verhindert werden. Der Oberbürgermeister der Stadt Konstanz, Uli Burchardt, sagt zum Thema Gesundheit: «Das Wichtigste ist der Schutz der Konstanzer Bürgerinnen und Bürger.» Die Auflagen müssten deshalb strikt eingehalten werden. Die Polizei werde diese durchsetzen. Weiter sagt Burchardt in der Mitteilung: «Für uns wird es in dieser Beziehung keine Spielräume geben.» Zu den Auflagen gehören laut dem Bürgeramt der Stadt Konstanz nebst der Einhaltung des Mindestabstands eine Maskenpflicht bei bewegender Demonstration. Zudem verbietet die Stadt Konstanz Reichskriegsflaggen, Kaiserreichsflaggen und Zeichen, die einem Bezug zum Nationalsozialismus herstellen und eine Verbindung zur aktuellen Corona-Pandemie herstellen. In der gesamten Konstanzer Innenstadt ist am Samstag und Sonntag mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (mas)