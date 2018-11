Der Moment, wenn 700 Sterne die St.Galler Innenstadt erleuchten

St.Gallen startet in den Advent: An der Vernissage vom Donnerstag leuchten erstmals wieder die Sterne

In der Adventszeit verwandelt sich St.Gallen zur Sternenstadt. Am Donnerstag wird die Beleuchtung an der Sternenvernissage erstmals in diesem Winter angezündet. Mit dem «Sternengesang» kommt heuer ein weiterer Stern zum Programm hinzu.