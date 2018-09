Der letzte von 67 Sommern auf der Alp Looch: Wirtepaar muss gehen Dies sollte ein Porträt von einem Wirtepaar werden, das seine Bergbeiz aus Altersgründen aufgibt und keinen Nachfolger findet. Gewürzt mit etwas Bergidylle und Hüttenromantik. Doch die Geschichte hinter dem Abschied ist eine ganz andere . Ursula Wegstein

Anni und Toni Gmür haben 67 Sommer auf der Alp Looch ob Amden verbracht. Jetzt ist Schluss – unfreiwillig. (Bild: Beat Belser (Alp Looch, 29. August 2018))

Dies ist ein Artikel der«Ostschweiz am Sonntag». Die ganze Ausgabe lesen Sie hier.

Die Alp Looch ist nicht der ­Aescher. Kein Ort, an dem man gewesen sein muss. In der Ostschweiz hat es gewiss zig urchi­gere Bergbeizen mit mehr Hüttenromantik, mit schönerem Ausblick. Und vielleicht auch mit feinerem Essen.

Und doch ist diese Alp für zwei etwas ganz Besonderes. Auf der Alp Looch auf 1556 Metern über Meer am Toggenburger Höhenweg oberhalb von Arvenbüel hat Toni Gmür 67 Sommer verbracht, seine Frau Anni sogar noch mehr. Hier oben haben sie vieles erlebt: schwere Gewitter, Blitzschlag, Unfälle. Aber auch schöne Sachen. «In eine schöne Frau, die vorbeikam, habe ich mich manchmal ein bisschen verliebt», sagt Toni.

Die Alp aus der Vogelperspektive. (Bild: Beat Belser (Alp Looch, 29. August 2018))

Als Wirt angefangen hat Toni vor 23 Jahren. «Heute Wurstsalat 7.50, mit Käse 8.50», steht auf einer Holztafel am Haus. Sonst hat es Gulaschsuppe und Gerstensuppe, Toniwurst gibt es auch. Und Kartoffelsalat, den Anni portionsweise frisch zubereitet. Ein Wirtepatent haben Anni und Toni nicht. Das hat der älteste Sohn Max. Darum läuft der Pachtvertrag auch über ihn. Anni und Toni sind seine Untermieter.

Kündigung wegen Unruhestiftung

Der Sommer 2018 soll für das Ehepaar ihr letzter auf der Alp Looch gewesen sein. Die Ortsgemeinde hat das Pachtverhältnis mit dem Sohn zum 31. Januar 2019 gekündigt. Kündigungsgrund: Unruhestiftung des Vaters. Daraufhin hat der Sohn Max seinem Vater ebenfalls zu diesem Termin gekündigt.

Einen weiteren Sommer hätten Anni (78) und Toni (84) gerne noch dort oben verbracht. Am 1. November heisst es nun aber, sich von diesem Ort zu verabschieden. Jetzt verstehen sie die Welt nicht mehr. Ihre Welt.

(Bild: Beat Belser (Alp Looch, 29. August 2018))

Sichtlich erregt erzählt Toni, man habe ihm gekündigt, weil er zur Anzeige gebracht habe, dass der Nachbar neben seiner Beiz Gift gegen die Brennnesseln gespritzt habe. Die Behörden hätten das vertuschen wollen. Gift zu spritzen, sei dort in der Grundwasserschutzzone verboten. Das Gift versickere im Boden und verunreinige die unterirdische Quelle. Das dürfe nicht sein. Der vom Wasseramt habe gesagt, dass man hier aufpassen müsse. Darum passt Toni Gmür auf. Wie ein Schiesshund achtet er darauf, dass kein Öl oder Benzin ausläuft. Er möchte für Recht und Ordnung sorgen. Und dass die Quelle sauber bleibt. Auch dass der Nachbar im Winter die Gülle habe überlaufen lassen, hat ihn sehr verärgert. «Das verunreinigt doch die Quelle mit Kolibakterien», sagt er. «Die wollen mich hier nicht mehr haben», sagt er. «Sie sagen, dass ich mit den Gästen nicht zurechtkommen würde. Aus dem Ort kommen kaum noch Leute hier hoch.»

Gäste und Nachbarn verschreckt und vergrault

Benjamin Gmür, Präsident der Ortsgemeinde Amden, der die Alp Looch gehört, sagt, Toni Gmür dürfe im Grund genommen gar nicht auf der Alp wirten. Ein Wirtepatent habe er nicht, der Vertrag laufe über den Sohn, Pachtzins habe er in all den Jahren auch keinen Rappen bezahlt. Sohn Max habe ihm die Alp gratis überlassen. Es habe viele Beschwerden und Reklamationen gegeben. Von den Einheimischen werde er gemieden. Er habe Gäste und Nachbarn verschreckt. Vergrault. Angeschwärzt. In diesem Sommer den Kühen das Wasser abgestellt. Es seien viele Dinge passiert, die nicht passieren dürften. Er sei nicht mehr tragbar. Nicht mehr klar im Kopf. Eine erste Verwarnung gab es vor acht Jahren. Nun sei das Mass voll. Man wolle mit der Kündigung nun einen Schlussstrich ziehen. Sohn Max soll jedoch noch eine Chance bekommen. Die Kündigung will man in eine Verwarnung umändern.

Die Wand in der Stube ist vollgepflastert mit Fotos. Erinnerungen an 67 Sommer. Dazwischen hängt eine Ehrenurkunde: «Für treue Alpdienste für Anton Gmür». In der Ecke hängen drei grosse Kuhglocken. Fein säuberlich ist alles an seinem Ort versorgt. Die Fliegenklatsche neben dem Besen. Holzrehe zwischen Aromat, Pfeffer und Salz. Das Mundwasser zwischen Essig und Öl über dem Spülbecken.

(Bild: Beat Belser (Alp Looch, 29. August 2018))

Wie geht es mit Toni und Anni weiter? «Jetzt fange ich an, Ferien zu machen», sagt er. «Ich war noch nie im Berner Oberland.» Er würde alles wieder so machen. «In zwei Jahren sind wir 60 Jahre verheiratet.» Dann wollen sie ein Fest machen.

