Thurgau Schuldenberatung aus einer Hand - Kanton will Leistungsvereinbarung erlassen und mitzahlen Harmonisierung in der Budget- und Schuldenberatung im Kanton Thurgau: Künftig soll ein Anbieter für ein flächendeckendes Angebot besorgt sein. Je zur Hälfte finanziert vom Kanton und den Gemeinden.

Die Stiftung Benefo hat per Ende 2021 ihre Budgetberatung im Raum Frauenfeld eingestellt. Seither köchelt das Angebot auf Sparflamme: Nur noch einige Gemeinden und wenige Non-Profit-Organisationen bieten im Thurgau Budgetberatung, Schuldenberatung und Schuldensanierung an.

Nun engagiert sich der Kanton selbst. Er will eine Leistungsvereinbarung mit einer Organisation abschliessen, die dann über den ganzen Kanton die entsprechende Dienstleitung aus einer Hand anbietet − idealerweise an je einem Standort pro Bezirk. Am Freitag hat die Kantonsregierung die entsprechende Gesetzesbotschaft veröffentlicht.

Ausgaben von 200'000 bis 250'000 Franken im Jahr

Die Kosten für dieses flächendeckende Angebot im Bereich Budget- und Schuldenberatung sollen sich Kanton und Gemeinden je hälftig teilen. Die einzelnen Gemeinden werden je nach Inanspruchnahme der Beratung zur Kasse gebeten.

Der Kanton hat laut Botschaft bereits die finanzielle Grössenordnung abklären lassen und Offerten eingeholt. Die kostengünstigste Variante liegt bei jährlichen Kosten von 200000 bis 250000 Franken. Demnach müssten Kanton und Gemeinden je rund 125000 Franken berappen − pro Gemeinde durchschnittlich 1600 Franken.

Was aber passiert mit den Gemeinden, die bereits Budgetberatungen anbieten? Deren Kostenanteil wird entsprechend kleiner ausfallen. Weil es sich um eine kantonale Lösung handle, müsse aber auch jenen Einwohnern das neue Angebot grundsätzlich offenstehen, schreibt die Regierung.