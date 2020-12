Glosse Der Kanton St.Gallen informiert über Carbonate statt Corona Während die St.Gallerinnen und St.Galler auf die angekündigten Coronamassnahmen warten, wartet der Kanton mit einer Mitteilung zum Boden des Jahres auf.

Der Lössboden, ein Multitalent unter den Böden, besteht aus Schluff, Carbonaten, Tonmineralen und Sand, wie es in einer Mitteilung der St.Galler Staatskanzlei heisst.

St.Gallen sitzt auf Nadeln. Home-Office-Plicht? Zwei-Haushalte-Regel? Teillockdown? Von Rorschach bis Bad Ragaz wird gewerweisst, wie wohl die am Dienstag beschlossenen Massnahmen aussehen werden. Die Kurve der Coronafälle zeigt weiter nach oben und mit ihr steigt die Nervosität.

Nur die Pfalz trotzt der allgemeinen Aufregung mit eisernem Schweigen zum weiteren Vorgehen. Erst am Mittwoch will die Regierung mitteilen, ob St.Gallen mit dem neuerlichen Übernahmen Trödelkanton seine Bürger mit härteren Massnahmen massregelt, oder - weit weniger wahrscheinlich - dem Druck aus Bern ebenso eisern Stand hält.

«Fruchtbar und fragil»

Dass er die Bodenhaftung nicht so schnell verliert, zeigt eine andere Mitteilung, die der Kanton am Dienstag in den Äther schickte. Sie beweist, dass der schweigsame Kanton durchaus wortgewaltig auftreten kann. Allein der Titel wartet mit einer Alliteration auf: «Fruchtbar und fragil», heisst es da. Das Communiqué würdigt niemanden geringeren als den Boden des Jahres 2021: Den Lössboden.

Für den Bodenbanausen kein prominenter Untergrund. Schnell wird allerdings klar, dass es sich um das Schweizer Sackmesser unter den Böden handelt. «Die Bodenfruchtbarkeit für die Nahrungsmittelproduktion bildet lediglich einen Teilaspekt der Multifunktionalität der Böden ab», heisst es da in fast schon poetischem Beamtensprech.

Es wird die «Durchwurzelbarkeit» gelobt, die «groben Poren» hervorgehoben und davor gewarnt, dass die Bodeneigenschaft «verdichtungsempfindlich» sei.

Nur einen Nachteil hat der Superboden aus St.Galler Sicht. Nicht die hiesigen Hügel bevorzugt er, sondern die «flachwelligen Landschaften» im Norden um Basel, Baden und Schaffhausen. Statt im Schweizer Mittelland findet man mächtige Lössablagerungen von Frankreich über den Nordrand der mitteleuropäischen Mittelgebirge bis in die Ukraine und nach China, heisst es weiter.

Sich auf die Beständigkeit besinnen

Warum der Kanton dennoch ihre Kommunikationsabteilung bemüht, um über den Untergrund zu schwärmen, der von der Bodenkundlichen Gesellschaft der Schweiz zum Boden des Jahres gekürt wurde, bleibt unklar.

Um die tagtägliche Coronastatistik für einen Moment zu vergessen? Denn wen kümmern schon schnelle Ausreisser in der Ansteckungskurve, wenn man sich auf die Beständigkeit des Lössbodens besinnen kann. Bestehend aus Schluff, Carbonaten, Tonmineralen und Sand reicht er immerhin bis zur letzten Eiszeit zurück.