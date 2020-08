Am 27. September stimmt die Schweiz über die Begrenzungsinitiative ab. Was wären die Folgen für die Schweiz? Darüber diskutieren im Pfalzkeller am Dienstagabend Esther Friedli (SVP/SG), Lukas Reimann (SVP/SG), Benedikt Würth (CVP/SG) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP/SG).