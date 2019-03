Der Hausdienst ist besser dran Die Fachhochschule St. Gallen beschäftigt 90 Mitarbeitende in den Zentralen Diensten. Nach dem Entscheid, das Rektorat nach Rapperswil zu verschieben, stellt sich die Frage: Wer muss gehen, wer darf bleiben? Andri Rostetter

Ein Stellenabbau ist durchaus denkbar: Foyer in der Fachhochschule St. Gallen. (Bild: Coralie Wenger)

Seit Januar steht fest, dass die St. Galler Fachhochschule (FHS) das Rektorat an Rapperswil verliert. Bis heute ist aber unklar, wie viele Personen von dieser Verlagerung betroffen sind? Betrifft es nur das fünfköpfige Rektorat? Oder gehen in St. Gallen noch Stellen verloren?

Die FHS beschäftigt heute 90 Personen in den Zentralen Diensten (siehe Tabelle). Einige Abteilungen werden mit grosser Sicherheit Abstriche machen müssen. Im Fokus steht etwa die Kommunikationsabteilung, die eng an das Rektorat gebunden ist. Weil sich die Bedürfnisse der Schulen aufgrund ihrer fachlichen Ausrichtungen stark unterscheiden, hat schon heute jeder Standort sein eigenes Kommunikationsteam. Das dürfte auch in Zukunft so bleiben.

Anzahl Mitarbeitende Zentrale Dienste FHS (Festanstellungen per 28.2.2019, ohne Auszubildende) Abteilung MA Alumni 5 Bibliothek 7 Business Applications 4 Career Center 3 Facility Services 7 Finanz- und Rechnungswesen 5 Gender und Diversity 3 Informatik 4 International Offices 7 Kommunikation 15 Personal 3 Rechtsdienst 1 Rektorat* 5 Studienadministration 21 Total 90

Allerdings ist kein Team so gross wie jenes in St. Gallen. Hier arbeiten derzeit 15 Personen in der Kommunikation. Ohne eigenes Rektorat dürfte sich das Aufgabenportfolio der St. Galler Kommunikationsabteilung zwangsläufig verkleinern. Es sei denn, das künftige Rektorat in Rapperswil wickelt seine Kommunikation über St. Gallen ab. Das wäre allerdings ungewöhnlich; in grossen Institutionen mit mehreren Standorten sind die Kommunikationsabteilungen in der Regel auch räumlich nahe bei der Leitung angesiedelt.

Sieben Personen für die Austauschprogramme

Zur Debatte stehen dürften auch andere Abteilungen. Die FHS beschäftigt zum Beispiel drei Mitarbeitende, die sich um Gender und Diversity kümmern, also um die Förderung von Chancengleichheit und Vielfalt. In der Abteilung Alumni beschäftigen sich fünf Mitarbeitenden mit dem Ehemaligen der Schule. Und in den «International Offices» sind sieben Personen für Austauschprogramme zuständig.

Diese und weitere Abteilungen könnten in der künftigen Organisation zusammengefasst werden. Am wenigsten Sorgen machen müssen sich wohl die Mitarbeitenden des Hausdienstes (Facility Services); wer Leitungen reparieren oder Möbel verschieben muss, kann dies schlecht von Rapperswil aus tun.

Konkrete Hinweise in der Regierungsbotschaft

In Botschaft der St. Galler Regierung vom 12. März zur neuen Fachhochschule finden sich Hinweise darauf, dass der Personalbestand nach unten angepasst werden könnte. Unter anderem steht dort der interpretationsbedürftige Satz: «Betriebliche Synergiegewinne (IT, Beschaffungswesen, Administration, usw.) generieren Mittel für die Weiterentwicklung der Angebote.»

Und unter «Personelle Folgen» heisst es: «Konkrete Auswirkungen lassen sich heute weder zum Personalbestand noch aufgrund der Harmonisierung der personalrechtlichen Bestimmungen abschätzen.» Im Klartext: Ein Stellenabbau liegt im Bereich des Möglichen.

Die FHS will sich dazu nicht äussern. «Die Mitarbeitenden der Zentralen Dienste sind derzeit noch nicht in den Prozess der Fusionsvorbereitung involviert», teilt Sprecherin Lea Müller auf Anfrage mit. Es seien «Arbeitsmandate zu Handen der designierten Trägerkonferenz in Vorbereitung». Diese werde voraussichtlich Ende April darüber befinden.