Der Hansdampf aus der zweiten Reihe Kultur, Wirtschaft, Gastronomie und Politik: Marcel Walker mischt überall mit, bleibt aber meistens hinter der Bühne. Mit dem «Brauwerk» eröffnete dieses Wochenende sein zweites Restaurant in St. Gallen. Das dritte folgt im Sommer. Kaspar Enz

Hier dreht sich alles ums Bier: Marcel Walker im «Brauwerk». (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

Marcel Walker ist zufrieden. Es ist Freitagabend, vor einer Stunde hat das «Brauwerk» im einstigen Dufour am St.Galler Bahnhof seine Türen geöffnet. Nur zur Probe zwar, doch der Laden ist voll, Verstärkung muss her. Walker selber sitzt beim im Haus gebrauten Bier. «Würde ich im Service aushelfen, würde das Chaos nur grösser.» Abräumen würde er sich noch zutrauen, scherzt er.

Kein Schlüssel für die eigene Beiz

«Ich habe keinen Schlüssel. Und der Chef ist Joël Hardegger.» Walker ist Mitpächter, Ideengeber, Schutzengel. «Ich bin kein Gastronom.» Dass er im Sommer in der einstigen Backstube der Bäckerei Schwyter, schon die dritte Beiz aufmachen wird, ist allenfalls Zufall, sicher nicht Ergebnis eines grossen Plans.

«Schon das ‹Lagerhaus› entsprang mehr einem persönlichen Bedürfnis.» Walkers Büro lag im Backsteinbau. «Dem Haus fehlte das Herz» – ein Restaurant, das näher war als die Focacceria in der St.Galler Altstadt. Deren Chef holte er dann gleich mit ins Boot, als sich die Chance auftat.

«Mich interessiert, ob es mir gelingt, etwas Lustvolles zu schaffen, das als Einheit funktioniert.» Das gelte für alles, was er anfange. Hier im Brauwerk soll sich alles ums Bier drehen, auch das Essen. «Wenn man fürs Bier eine Maische macht, kann man aus dem Treber ein Brot backen.» Hier, wie auch im Lagerhaus und bald am Marktplatz, arbeitet er mit dem Luzerner Gastroumternehmer Samuel Vörös zusammen. «Er und das Team sollen mich maximal sorgenfrei halten.» Das sei auch nötig. «Wenn man sich überall engagiert und dann auch noch feste Stunden arbeiten müsste, verjasst es einen irgendwann.»

Strippenzieher statt Frontmann

Der Verdacht ist schnell geschöpft. Marcel Walker ist Künstleragent, Kantonsrat, Werber, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vater, aber selten der, der vorne hin steht. «Ich weiss nicht warum. Vielleicht bin ich ja der Beratertyp. Nicht der Chef, mehr der Strippenzieher.»

Bei der St.Galler Mundart-Band Mumpitz spielte er zwar Keyboard. Nicht weil er das so gut konnte, sagt Walker. Aber einer musste die Auftritte organisieren, den Laden zusammenhalten. Bald wurde aus der Not ein Verdienst. Er studierte an der HSG, unweit vom Elternhaus, wollte aber in einer WG wohnen. «Ich musste die Miete selber bezahlen.»

So wurde er Künstleragent. «Mölä & Stahli», das Musikkabarett-Duo von Manuel Stahlberger, wurden seine ersten Kunden, und machten ihm klar: «Mit einer Band karrt man Instrumente heran, hat die Halle voll – und am Ende bleibt doch nichts übrig.» Kabarettisten unterhalten die Menge allein, mit kaum mehr als einem Mikrophon – da fällt von der Gage auch was für den Agenten ab.

Sohn eines Politikers Marcel Walker wurde 1973 geboren. Sein Vater Felix Walker war 1979 bis 1999 Direktor des Verbands der Schweizer Raiffeisenbanken und damit Vorgänger von Pierin Vincenz. Bis 2006 sass er für die St. Galler CVP im Nationalrat. Marcel Walker studierte BWL an der Universität St. Gallen. Mit der Künstleragentur «Bretterwelt» brachte er die Karriere des Kabarettisten Simon Enzler in Fahrt. Heute ist er Geschäftsführer der Fortyone AG, Verwaltungsrat bei Raiffeisen Appenzeller Hinterland und beim Hotel Heiden, seit Frühling auch FDP-Kantonsrat in Ausserrhoden. Er wohnt in Stein AR. (ken)



Bald organisierte er den ersten Auftritt von Simon Enzler. 2000 stellten sie zusammen die ersten Appenzeller Kabarett-Tage auf die Beine. Seine Agentur «Bretterwelt» vermittelt noch heute eine kleine Auswahl Künstler, oft alte Bekannte: Simon Enzler, dessen langjähriger Bühnenpartner Daniel Ziegler und «Heinz de Specht», wo Roman Riklin mitmacht, der einst bei Mumpitz spielte.

Dem HSG-Sog entkommen

«Ich habe das Glück, dass ich machen kann, was mich interessiert.» Das verdankt Walker den Künstlern. «Ich befürchte, sonst wäre ich nach der HSG in einen Sog geraten, wäre bei einem Beratungsunternehmen gelandet oder bei der Bank.»

Das hätte vielleicht seinem Vater gefallen. Felix Walker war einst CEO von Raiffeisen Schweiz und Nationalrat. Ein Vorbild. «Er wuchs mit zehn Geschwistern im Wallis auf, da kann man kein Egoist werden. Und er machte sich nie grösser als seine Ämter.» Aber Werbung, Gastronomie, Kultur: «Das war meinem Vater zu risikoreich. Doch ich musste meinen eigenen Weg gehen.»

Aufhören braucht Mut

Wohin der noch führt, das fragte er sich vor ein paar Jahren selber. 2014 organisierte er mit Simon Enzler die letzten Kabarett-Tage. Der Erfolg hatte ihnen mit der Zeit den Spass vergällt. Das sei nicht leicht gewesen. «Aufhören braucht mehr Mut als anfangen.» Trotzdem verkaufte er wenig später auch seine Werbeagentur. «Ich wollte nicht nochmal 20 Jahre Werbung machen.»

Was sonst? Ein Coaching half ihm weiter. Seit August 2017 ist er Geschäftsführer der Private-Equity-Gesellschaft Fortyone AG, die vor allem in Start-Ups investiert und sie unterstützt. Walker fühlt sich wohl dort. Hier komme ihm sein Studium zu Gute, aber auch die Erfahrung als Unternehmer und Künstleragent. «Gründer sind sehr eigene Persönlichkeiten, ähnlich wie Künstler.»

In grossen Fussstapfen

Auch bei Raiffeisen denkt wieder ein Walker mit. Seit 2015 Verwaltungsrat von Raiffeisen Appenzeller Hinterland, ist er Teil einer Arbeitsgruppen für die Reform der Gruppe. Es geht um Werte, um das Verhältnis von Zentrale zu Genossenschaften. Was dort besprochen wird, will er nicht ausplaudern, er sagt nur: «Manchmal ist der Erfolg die grösste Gefahr. Ein süsser Trunk und brandgefährlich.» Er selbst habe das an der Uni erfahren. «Ich handelte ein bisschen an der Börse. Ein paar mal hatte ich den richtigen Riecher, ich glaubte, ich komme draus. Dann fiel ich auf die Nase.»

Es blieb einer seiner wenigen Misserfolge. Die meisten Wahlkämpfe, die er als Werber bestritt, gewann er. «Wir haben vielleicht einfach auf die richtigen Kandidaten gesetzt», vermutet er. Dass es auch ohne Werbekampagne geht, bewies er vor Kurzem. Walker wurde in seinem Wohnort Stein zum Kantonsrat gewählt. Für die Ausserrhoder FDP, bei der er seit 2017 Vizepräsident ist. Ist Walker brav geworden? «Ich bin in allen Gremien der Exot», versichert er.

Etwas müsse er doch noch lernen. «Simon Enzler sagt immer, ich solle etwas ruhiger werden, Pause machen.» Immerhin, es gebe Abende, an denen er zu Hause sei. Und seinem neuen Hobby nachgehen kann: Pfeife rauchen. «Man muss so stopfen, dass es zieht. So ziehen, dass es weiter raucht, aber ohne in Stress zu geraten. Eine Herausforderung.»