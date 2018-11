Der grosse Dölf hört auf Und wieder ein Wirtewechsel im Alpstein: Nach 18 Jahren übergibt Schäfler-Wirt Dölf Dobler an die nächste Generation. Eine Würdigung. Andri Rostetter

Die Schäfler-Familie: In der Mitte Dölf und Lisbeth Dobler mit Grossvater Adolf und den Söhnen Florian, Daniel und Mario (von links). (Bild: pd)

Der Säntis ist eigentlich der falsche Berg für eine Alpstein-Tour. Auf dem Säntis sieht man die wichtigste Erhebung des Ostschweizer Zentralmassivs nicht: den Säntis selber. Erfahrene Alpstein-Wanderer wissen das. Das komplette Panorama vom Grossen Krottenkopf bis zum Pilatus gibt es auch auf dem Schäfler, 1925 Meter über Meer. Aber hier eben inklusive Säntis. Der «Schäfler», das war in den letzten 18 Jahren die Adresse von Dölf Dobler, Wirt, Gastgeber, Geschichtenerzähler, Ur-Alpstein-Bewohner. Dobler ist hager, sehnig, fast zu gross für einen Innerrhoder. Klein wirkt er nur neben seinen Söhnen. Er hat zwar einen festen Wohnsitz im Tal, für den Winter, aber im Sommer ist der «Schäfler» seit Kindheitstagen sein Daheim.

Mit dem Maultier auf den Berg

Die 1915 eröffnete Alpstein-Beiz gehört seit drei Generationen seiner Familie. 1926 kauften seine Grosseltern Baptist und Theresia Dörig-Dörig den «Schäfler». Schon damals war das Bergrestaurant ein respektabler Bau mit 26 Betten und Heulager für 60 Personen, eine kleine technische Meisterleistung auf einem windigen Felskopf. Mehrmals pro Woche treibt Baptist Dörig ein Maultier zum Gasthaus hinauf, beladen mit Getränken, Lebensmitteln und Holz. 1969 übernahm Tochter Louise mit ihrem Mann Adolf die Leitung, Sohn Dölf war damals zwölf Jahre alt. Im gleichen Jahr wurde die Transportbahn vom Lehmen hinauf in Betrieb genommen.



Technische Meisterleistung auf einem windigen Felskopf: Das Berggasthaus Schäfler. (Bild: Andri Rostetter)

Selber pressierte es ihm nicht mit dem «Schäfler». Der junge Dölf lernte Zimmermann, tourte mit dem Velo bis zum Nordkap. Als seine Eltern langsam müde wurden, liess er einem Cousin den Vorzug. Erst im Jahr 2000 entschied er sich definitiv für ein Sommerleben im Alpstein, zusammen mit seiner Frau Lisbeth und den drei Söhnen. Er wusste ja, was es heisst, ein Berggasthaus zu führen: Siebentagebetrieb von Mai bis November, kurze Nächte, keine Ferien, keine freien Wochenenden. Das Angebot war mittlerweile auf 120 Schlafplätze angewachsen, man brauchte Personal, auch bei schlechtem Wetter; der Alpstein ist selbst dann beliebt, wenn es verhangen ist oder wie aus Milchkübeln giesst. Der «Schäfler» ist ein touristisches Panoptikum, hier taucht alles auf, was halbwegs auf einen Hügel kriechen kann, vom Nacktwanderer bis zum Bundesrat.



Experimente in der Küche

In den Anfangsjahren stand Dölf allein in der Küche. Vor Saisonbeginn experimentierte er tagelang mit Rösti- und Apfelkuchenrezepten, degustierte Weine, verköstigte sauren Most. Dann stellte er einen zusätzlichen Koch ein und begann, das Gasthaus zu modernisieren. Er vergrösserte die Küche und verkleinerte das Massenlager. Heute gibt noch 89 Schlafplätze, dafür sind sie umso komfortabler.



Um 6.30 Uhr die ersten Jogger: Morgenstimmung auf dem Schäfler. (Bild: Andri Rostetter)

Jetzt hört Dölf auf. Nicht, weil ihm die Instagram-Hipster und Turnschuhtouristen zu viel wurden. Klar, die hat es auch auf dem «Schäfler», aber nie so viele wie tiefer unten, im ­«Aescher». Für das dortige Wirtepaar, das vom Trubel erdrückt wurde und resigniert das Handtuch wirft, hat Dobler volles Verständnis, ein brutaler Job sei das, «so etwas will niemand». Natürlich, auch auf dem «Schäfler» hat es angezogen, heute kommen schon um 6.30 Uhr die ersten Jogger auf der Terrasse an, um 7 Uhr die ersten Einheimischen, am Mittag englischsprachige Touristen. Aber der «Aescher», das sei eben noch eine andere Liga. Kein Wunder, bewerbe sich hier kein Einheimischer auf die Stelle.



«Einen besseren Chef gibt es nicht»

Dölf musste kein Stelleninserat schalten, er hat einen eigenhändig aufgebauten, logischen Nachfolger: Ab kommendem Frühling übernimmt sein ältester Sohn Daniel. Vor zwei Wochen organisierten Dölfs Frau und Daniel ein Abschiedsfest, gut 50 ehemalige und aktuelle «Schäfler»-Angestellte kamen. Manche haben nur einen Sommer bei Dölf verbracht, andere kamen immer wieder. Ihre grosse Gemeinsamkeit: Dölf ist zu einem Teil ihrer Biografie geworden. «Einen besseren Chef gibt es nicht», war an diesem Abend mehrmals zu hören. Einer, der Verständnis hatte, wenn man erst frühmorgens um acht von der Ebenalp-Stobede zurück zur Arbeit erschien. Der den liebeskranken Studenten am Abend stundenlang die (mittlerweile abgerissene) Telefonkabine blockieren liess. Der auch im grössten Augustsonntagschaos die Ruhe bewahrte. Der im Zweifelsfall auch mal einen Gast zu Sonderkonditionen zwangseinquartierte, wenn jener aus Dölfs Sicht für einen geordneten Abstieg zu viel Promille im Blut hatte .



Am Dienstag war Dölf zum letzten Mal als Chef auf dem «Schäfler». Die Übergabe fällt ihm leicht. «Warum auch nicht, ich bleibe ja hier», sagt er und lacht verschmitzt. «Ich bin einfach nicht mehr Chef.»