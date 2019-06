Der Frauenstreik im Ticker: «Ich kann nicht glauben, dass wir für Gleichberechtigung auf die Strasse müssen» +++ Tausende demonstrieren in Frauenfeld, St.Gallen, Wil und Trogen

Video

Rückblick auf den Frauenstreik 1991

Unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still» streikten am 14. Juni 1991 Frauen in der ganzen Schweiz. Sie wollten auf die Lohnungleichheit, die ungerechte Verteilung der Hausarbeit und auf die fehlende Umsetzung des Gleichstellungsartikels in der Bundesverfassung von 1981 aufmerksam machen.