Der erste «Tango» ist zwischen Teufen und Appenzell unterwegs

Am Samstag, 6. Oktober, zwischen 10 und 18 Uhr, bitten die Appenzeller Bahnen zum Tanz. Die Bauarbeiten werden dann abgeschlossen und die neuen «Tango»-Züge in Betrieb sein. Geplant sind diverse Schauplätze und Attraktionen zwischen dem Riethüsli und dem AB-Bahnhof St.Gallen: Pendlerfahrten mit den neuen «Tangos» zwischen St.Gallen und Teufen, eine Ausstellung zum Ruckhaldetunnel des Museumsvereins Appenzeller Bahnen, letzte Baustellenführungen, Shows rund ums Motto «Appenzellerland tanzt Tango», Filmvorführung des Bahnfilms «Durs Appenzellerland», etc. Detaillierte Informationen zum Programm stehen ab Ende August unter www.modernisierung-ab.ch zur Verfügung.