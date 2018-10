Der erste Tango ist getanzt: Freie Fahrt für die Appenzeller Bahnen durch den Ruckhalde-Tunnel Die Appenzeller Bahnen (AB) eröffnen am Wochenende den Ruckhalde-Tunnel in St.Gallen. Die modernisierte Strecke ermöglicht den Einsatz von neuen Zügen, die durchgehend von Appenzell über Teufen nach St.Gallen und weiter nach Speicher-Trogen verkehren.

Die Appenzeller Bahnen setzen mit dem Tango auf einen neuartigen Zug. (Bild: Thomas Hary)

(sda) Am Freitagnachmittag fuhr der erste neue «Tango»-Zug mit geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft durch den 700 Meter langen Tunnel zwischen dem St.Galler Güterbahnhof und dem Riethüsli-Quartier. Am Samstag folgt ein Fest für die Bevölkerung unter dem Motto «Das Appenzellerland tanzt Tango» mit Extrazügen.

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit zeigte sich AB-Direktor Thomas Baumgartner zufrieden und erleichtert. «Wir hatten keine Unfälle, konnten den Zeitplan einhalten und liegen im Budget», sagt Baumgartner. Auch die Testfahrten mit den neuen Tango-Zügen verliefen reibungslos.

Zwei Minuten schneller

Herzstück der Modernisierung ist der Ruckhalde-Tunnel, dessen Bau 63 Millionen Franken kostet. Die frühere Zahndradstrecke mit einer extrem engen Kurve gehört der Vergangenheit an, und die Fahrzeit zwischen St.Gallen und Teufen verkürzt sich um zwei Minuten. Erneuert wurden auch die Perrons am Bahnhof St.Gallen.

Nach der festlichen Eröffnung fahren die Züge vorerst wie bisher im Halbstundentakt. Wer von Teufen kommend in St.Gallen Richtung Trogen weiterfahren will, muss vorläufig noch umsteigen. Erst mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember geht die Durchmesserlinie ohne Umsteigen in Betrieb. Und im März 2019 wird der Takt auf 15 Minuten verdichtet.