Häusliche Gewalt Er soll seine Frau bedroht haben. Zu den Frauenfelder Richterinnen und Richtern sagt der Beschuldigte: «Ich vertraue auf Ihr Bauchgefühl» Ein Thurgauer steht in Frauenfeld vor Gericht, weil er seine Noch-Ehefrau mehrfach bedroht und auch verletzt haben soll. Er streitet alles ab und sagt: Sie wolle sich an ihm rächen, weil sie durch die Scheidung ihre Aufenthaltsbewilligung verliere.

Ein Mann hält mit Gewalt die Hände einer Frau fest. Die Szene ist gestellt. Key/Maurizio Gambarini

Die Ehe war schlecht. Glücklich seien sie nur ganz am Anfang gewesen, damals in Venezuela, dem Heimatland der Frau. In der Schweiz hätten die Probleme angefangen, lautstarke Streitigkeiten waren an der Tagesordnung. «Nur verbal», sagt er. Sie dagegen wirft ihm vor, dass er ihr eine Pistole an den Hals gehalten und mit einem Elektroschockgerät herumgefuchtelt habe: «An Deiner Stelle würde ich jetzt Angst haben», soll er gesagt haben. Solche Szenen habe es oft gegeben. Er habe ihr eine Kopfnuss verpasst oder die Boxhandschuhe angezogen und versucht, sie zu schlagen. Dann hat sie ihn angezeigt.

Es gab einen Strafbefehl, doch damit war er nicht einverstanden

Jetzt steht der Mann vor dem Bezirksgericht Frauenfeld. 31 Jahre alt, muskulös. Er sagt: «Ich bin froh, dass ich mich heute hier erklären kann.» Die Staatsanwältin hält ihn der Drohung, der einfachen Körperverletzung und des Versuchs dazu für schuldig. Alles mehrfach begangen. Per Strafbefehl hat sie ihn zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse von 2200 Franken verurteilt. Dagegen hat er Einspruch erhoben, so kam es zum Prozess. Die Staatsanwältin nimmt daran nicht teil. Vor Gericht bestreitet er gegenüber seiner Noch-Ehefrau jemals handgreiflich geworden zu sein. Das mit der Pistole und dem Elektroschockgerät habe sie frei erfunden, auch die Kopfnuss. Er habe sie nie verletzt.

«Ich wollte die Scheidung, warum hätte ich ihr drohen sollen?»

Sie dagegen habe sich nicht scheiden lassen wollen. Er vermutet, das sei auch der Grund für die Anschuldigungen. «Wenn die Scheidung durch ist, wird sie die Aufenthaltsbewilligung verlieren.» Um in der Schweiz bleiben zu dürfen, müsse man mindestens drei Jahre verheiratet sein. Doch ihre Ehe habe zu wenig lang gehalten. «Sie hat gedroht, sie macht mich fertig, wenn ich die Scheidung durchziehe.»

Eingang zum Bezirksgericht Frauenfeld. Archivbild: Donato Caspari

Seine Noch-Ehefrau habe psychische Probleme, sagt der Beschuldigte. Sie habe sehr viel Alkohol getrunken und Drogen genommen. Das sei auch der Grund für viele Streitigkeiten gewesen. «Es ist nicht so toll, wenn man abends heimkommt und da steht eine leere Flasche Wein» – und an die Richterinnen und Richter appelliert er: «Ich vertraue auf Ihr Bauchgefühl.»

Die Noch-Ehefrau tritt als Zivilklägerin auf. Sie verlangt eine Genugtuung von 5000 Franken. Eine zierliche Frau mit langen schwarzen Haaren. Sie sagt:

«Schlimmer als die Schmerzen war die Angst.»

Während sie vom Gericht befragt wird, muss der Beschuldigte den Saal verlassen. Antworten und Fragen werden übersetzt. Sie ist 38 Jahre alt, wirkt aber vor Gericht wie eine Schülerin, die sich bemüht, alles richtig zu machen. Nein, sagt sie, die Beule sei nicht gross gewesen. Mit welcher Pistole sie bedroht worden sei, weiss sie nicht, nur dass die Waffe schwarz gewesen sein. Zwischendurch wischt sie sich Tränen aus den Augen. Etwa ein Jahr lang sollen die Übergriffe gedauert haben, dann wies die Polizei den Mann aus der Wohnung und verhängte ein Kontaktverbot.

Sie hat die Pistole fotografiert und einen Streit aufgenommen

Ihre Mandantin leide seit den Vorfällen an Schlafstörungen und Angst-Panik-Attacken, sagt die Anwältin. Die Ehe sei ein Auf und Ab gewesen. Als Beweis für die Aggressivität des Mannes dient ein Streit zwischen dem Paar, den die Noch-Ehefrau mit dem Handy aufgenommen hat. Von der Pistole und dem Elektroschockgerät hat sie ebenfalls Fotos gemacht. Der Beschuldigte behauptet, er wisse nicht, wem diese Waffen gehören.

Die Aussagen sind nicht verwertbar, sagt der Verteidiger

Der Anwalt des Beschuldigten will erreichen, dass sein Mandant freigesprochen wird. Höchstens könne er sich eines Vergehens gegen das Waffengesetz schuldig gemacht haben, wofür eine bedingte Geldstrafe angemessen sei. Der Anwalt fährt schweres Geschütz auf. Die Aussagen des Beschuldigten in den polizeilichen Einvernahmen seien nicht verwertbar. Der Grund: Ein Beschuldigter müsse zu Beginn der Einvernahme informiert werden, welche konkreten Handlungen ihm vorgeworfen werden. Dies sei nicht geschehen: «Es gab keinen rechtsgenüglichen Tatvorhalt.»

Die Anschuldigungen der Noch-Ehefrau sind aus Sicht des Verteidigers unbestimmt und unklar.

«Weshalb hätte der Beschuldigte sie mit Boxhandschuhen schlagen sollen, statt mit den nackten Fäusten?»

Die Noch-Ehefrau sei psychisch bereits traumatisiert gewesen, da sie vor einigen Jahren Augenzeuge eines Suizids geworden war.

Der Beschuldigte sagt zum Schluss: «Ich bin froh, dass es mit dem heutigen Tag vorbei ist.» Ganz vorbei ist es aber noch nicht, denn das Bezirksgericht hat das Urteil noch nicht gesprochen, es wird schriftlich mitgeteilt.