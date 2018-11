Der Behördenstreit geht in die nächste Runde - Chronologie einer Schlammschlacht Die Schlammschlacht um die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Linth in Rapperswil-Jona will nicht enden. Seit Jahren tobt die Auseinandersetzung, die nun erneut eine gerichtliche Fortsetzung nimmt: Gratiszeitung gegen Kesb, Stadtrat gegen Gratiszeitung und nun Stadtrat gegen Kesb-Präsident. Christoph Zweili

Höhepunkt war der Kesb-Prozess im Dezember 2017 am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: Damals hatten die Behörden rund 300 Persönlichkeitsverletzungen eingeklagt, welche die Gratiszeitung während einer fast zweijährigen Kampagne gegen die Kesb Linth veröffentlicht haben soll.

2014 bis 2016 Die 1981 gegründete Gratiszeitung «Obersee Nachrichten» (ON) berichtet in 56 Ausgaben über zehn Fälle der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Linth. Die Stadt Rapperswil-Jona als Trägergemeinde der Kesb und Kesb-Präsident Walter Grob klagen wegen Persönlichkeitsverletzung. Ihr Anwalt verlangte nicht «die Löschung ganzer Artikel», sondern nur der Stellen, «in denen der Kesb vorgeworfen wird, grundlos und eigennützig in das Leben vollkommen unbescholtener und mündiger Menschen einzu­greifen».

November 2016 Der damalige Stadtpräsident Erich Zoller (CVP) und Stadtrat Pablo Blöchlinger (SP) werden abgewählt – Zoller nach 5 Jahren im Amt, Blöchlinger nach 4. Die beiden Politiker führen dies auf den Einfluss der ON zurück. Die Zeitung hatte behauptet, der Stadtrat habe bezüglich Auswahlverfahren und Wahl des Kesb-Chefs Walter Grob gemauschelt. Er sei der einzige Kandidat gewesen, den der Stadtrat geprüft habe. Laut Zoller waren aber 21 Bewerbungen eingegangen und 5 Bewerberinnen und Bewerber zum Gespräch eingeladen worden.

Dezember 2017 Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland heisst die Klage gegen die «Obersee Nachrichten» und die beiden Journalisten Bruno Hug und Mario Aldrovandi in wesentlichen Punkten gut. In der 215-seitigen Urteilsbegründung ist die Rede von einer gezielt geführten Kampagne gegen die Kesb Linth und gegen Walter Grob. Die Prozesskosten sind mit 375 000 Franken immens. Hug geht in Berufung und kündigt an, er werde den Entscheid notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterziehen.

Oktober 2018 Der Stadtrat Rapperswil-Jona, der alleinigen politischen Verantwortung für die Kesb Linth überdrüssig, entlässt Kesb-Chef Grob und stellt ihn per sofort frei. Stadtrat Roland Manhart (CVP) begründet den Schritt mit «organisatorisch-administrativen Vorfällen». Fachlich habe es keine Beanstandungen gegeben. Die Stadt steht im Fokus, weil die andern neun Gemeinden ihre Aufgaben im Vormundschaftsbereich an sie delegiert haben. Nun wird eine regionale Kesb-Organisation geprüft; das kann ein Zweckverband oder eine öffentlich-rechtliche Organisation sein. (cz)