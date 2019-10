Emotionen sind ein schlechter Ratgeber. Wenn das stimmt, dann hat das Kantonsparlament am Mittwoch schlechte Politik gemacht. Schon seit Jahren schwelt im Thurgau eine Dauerfehde zwischen der Denkmalpflege auf der einen und vor allem Gemeindevertretern auf der anderen Seite. Zu überheblich, zu abgehoben, zu stur − so lauten die Vorwürfe an die kantonalen Denkmalschützer. Man versteht einander nicht, weil man offenkundig nicht die gleiche Sprache spricht. Und nicht dieselben Interessen verfolgt.

Christian Kamm. (Bild: Urs Jaudas)

Nun hat das Parlament zum vermeintlichen Befreiungsschlag angesetzt. Mit Fug und Recht könnte aber auch behauptet werden: zum Zweihänder gegriffen, nachdem sich der Frust angestaut hat. Dabei wird sogar in Kauf genommen, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Weil die Denkmalpflege nicht spuren will, soll nun einfach ihr Handlungsspielraum gesetzlich beschnitten werden − fernab von jedem kulturhistorischen Verstand. Als ob das Aussen und das Innen eines Gebäudes nicht zusammengehörten.

Auch wenn der Ärger über die Denkmalpflege oft berechtigt ist: Das ist unprofessionelle Politik. Die Kommunikationsdefizite beim Denkmalschutz – und darum handelt es sich wohl in dieser vertrackten Situation – können nicht einfach mit einer Gesetzesänderung gelöst werden. Hingegen liesse sich denkmalschützerische Verhältnismässigkeit einfordern und auch lernen. Vor allem in einem Kanton, in dem man sonst so stolz darauf ist, dass alle über alle Gegensätze hinweg den Draht zueinander finden können.